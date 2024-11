José Mercé: "Me siento un ser privilegiado de poder celebrar todos los días el Día del Flamenco"

El jerezano José Mercé volverá a cantar en el Teatro Villamarta para celebrar el Día Internacional del Flamenco. Será el 16 de noviembre para presentar 'El Oripandó', su último trabajo discográfico con el que está girando por los principales escenarios de nuestro país. Se trata de una obra autobiográfica y vanguardista que debe escucharse con atención para poder disfrutar de todo el flamenco que encierra. “No es un disco más”, ha señalado Mercé a la hora de definir 'El Oripandó', fruto de un largo proceso de conceptualización, composición y producción junto a Antonio Orozco. Aquí, una charla con el cantaor, días antes de su actuación en su tierra.

Pregunta.Regresa al Teatro Villamarta en Jerez, tras 14 años sin actuar en este escenario. ¿Esto le añade más emoción o más nervios a ese día? O a estas alturas ya...

Respuesta.No, hombre. Siempre me emociona muchísimo llegar a mi tierra, a mi ciudad. Trabajar en el Teatro Villamarta, pues me emociona muchísimo y es mucha responsabilidad, por supuesto.

P.Y además, lo hace para celebrar el Día del Flamenco.

R.Exactamente, el 16 de noviembre, para celebrar el Día del Flamenco, que bastante hemos luchado para que fuera Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ¿no?

P.Aunque en realidad, usted lo celebra todos los días, ¿no?

R.Hombre, lógicamente, yo me siento un ser privilegiado de poder celebrar todos los días el Día del Flamenco, sin lugar a dudas.

P.Este regreso al Villamarta, llega tras un intervalo largo. La última vez fue en febrero de 2010, cuando ofreció un concierto a beneficio de las víctimas del terremoto de Haití. En Jerez sí ha actuado en espacios como Tío Pepe Festival, del que además es usted Embajador.

R.Sí, sí, la verdad que ha sido... Bueno, por circunstancias, porque no había un momento, porque no se ha podido pagar el caché... Muchas cosas que han ocurrido, pero bueno, afortunadamente, en esta ocasión ha podido ser y encantado de la vida. Y bueno, un orgullo para mí grandioso poder estar en mi tierra cantando para la gente de mi tierra, por supuesto.

P.Presentará 'El Oripandó', su último trabajo discográfico con el que está girando por los principales escenarios de nuestro país.

R.Sí, sí, sí, estamos con toda la gira, terminándola, porque se acaba el 28 de diciembre en Jaén. Ya estamos terminándola y bueno, con nuevas cositas para 2025.

P.¿Le está dando muchas satisfacciones esta gira?

R.Muchísimas, muchísimas. La verdad es que en todos los teatros de España hemos estado maravillosos y con muy buena aceptación de público. Y bueno, ahora ya estamos terminando la gira, para en 2025, si Dios quiere, empezar esa gira que le voy a dedicar a mi paisano Manuel Alejandro, que se va a llamar 'José Mercé canta a Manuel Alejandro', que recorrerá toda España.

P. ¿Cómo se está preparando ese homenaje? ¿En qué consiste?

R.Consiste en hacer los temas más grandiosos de Manuel, que los temas de Manuel son todos grandiosos, ¿no? Pero bueno, yo ya he cogido unos temas de él para llevarlos al flamenco y hacerlo con mi gente, con mis músicos, con mi banda y hacerlos lo más flamenco posible.

P.Y Manuel Alejandro, encantado también, claro.

R.Hombre, imagínate, ¿no? La verdad es que somos paisanos, hemos nacido en la misma calle, en el mismo barrio. Para mí es un honor, además, poder hacer este espectáculo y haciendo todos los temas de don Manuel Alejandro.

P.Es también una responsabilidad, ¿no?

R.Hombre, muy grande. Pero bueno, ya sabes que a mí siempre me ha gustado arriesgarme. Quien no se arriesga, no... Camarón que se duerme se lo come la corriente, ¿no? Se lo lleva, ¿no se dice? Hombre, yo creo que si no arriesgas, pues no pasa nada. Si te quedas siempre en lo mismo yo creo que te aburres un poco, ¿no? Además, 'El Oripandó', y no quiero pecar de presuntuoso, me parece que es una obra muy íntima, donde trabajó muy bien conmigo Antonio Orozco, y donde, la verdad, hemos estado dos años, cerca de tres, haciendo estos ocho temas. Creo que es algo que va a quedar y va a perdurar para siempre. Yo, después de hacer 'El Oripandó', después canto por soleá, por seguiriya, por lo que me pida el público, y posteriormente los grandes éxitos... Yo lo que quiero decir es que no falte nadie el día 16 de noviembre al Teatro Villamarta, que merece la pena disfrutar de esta obra, que es muy flamenca. Estaremos en Málaga también en el Teatro Cervantes, en Jaén en el Teatro Infanta Leonor, voy a estar en Barcelona en el Teatro Apolo... O sea, que hasta el día 28 de diciembre no terminamos la gira.

P.–¿Ha sido difícil la elección de los temas para este homenaje?

R.–Sí, sí. Difícil en el sentido de poderlo yo llevar a mi terreno para que suenen muy flamenco. Como todos sabemos, Manuel Alejandro es de los más puristas que hay del flamenco en Jerez. A él le encanta el flamenco. Porque la verdad es que ha escuchado mucho en ese Muro, en ese tabanco que había en el Muro, que quedaba a la espalda de su calle, de la calle de la Merced. Y escuchaba a los gitanos antiguos cantando por martinete, por seguiriya, por soleá. Y Manuel muere con el flamenco.

P.–En el espectáculo de Manuel Alejandro, ¿habrá sorpresas en el escenario?

R.–Supongo que sí, supongo que algún compañero o alguna compañera, en algún escenario, se subirá conmigo, por supuesto. Sí, entiendo que van a ser momentos muy emocionantes y emotivos.

P.Ya ofreció este pasado verano un avance en Tío Pepe Festival. ¿En esa gira del homenaje a Manuel Alejandro estará de nuevo Jerez?

R.Hombre, por supuesto. Supongo que a partir de ahora estaré todos los años en Jerez de la Frontera, en mi tierra (ríe).

P.Hace unos meses, avanzaba que va a hacer un disco con Vicente Amigo. ¿Cómo va ese proyecto?

R.Bueno, pues ese proyecto está ahí. Estamos ahí trabajando en ello. Esperemos, esperemos que en 2026 lo podamos tener ya en el mercado, porque 2025 lo vamos a dedicar a hacer la gira de Manuel Alejandro.

P.¿Con qué música de otros artistas está entusiasmado ahora? ¿Qué está escuchando?

R.Bueno, yo en realidad siempre estoy entusiasmado con todos los compañeros, con toda la gente joven que hace las cosas bien y bonitas y me gusta escucharlos e incluso aprendo de ellos. Pero ahora, con lo que más entusiasmado estoy es con mi antología de cante que estamos ya ahí metidos. Esperemos que cuando la terminemos salga al mercado. No tengo ninguna prisa, pero se está haciendo ya. Será una antología, lo más extensa posible, pero sin recopilar. Cantarla ahora en directo y hacerla en el estudio, todo nuevo.

P.Usted, en su tónica, sin parar.

R.Hombre, pues es lo mejor. El día que pare, malo.

P.Como sabe, en Jerez, está cerca el inicio del tiempo de zambombas.

R.Pues me parece maravilloso. Y yo creo que la Zambomba de Jerez es lo máximo que hay. Lo que tienen que hacerla ya es Patrimonio de la Humanidad. Y si coincido con alguna cuando voy a mi tierra, pues lo disfruto mucho, por supuesto.

P.Pregunta obligada. Usted, como madridista, ¿cómo está su equipo?

R.Bueno, pues en realidad, este equipo está ahora regular. Pero bueno, te digo una cosa, a ver si cogemos dos o tres jugadores del Xerez Club Deportivo y los traemos para acá (ríe).