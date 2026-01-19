Jota Carajota: "El mundo drag es una expresión artística muy completa"

"Ya está la J haciendo la carajota todo el rato". Aquella frase que la gente le espetaba en ocasiones a Juan José Torres Gutiérrez (Jerez, 24 de diciembre de 2002) cuando hacía reír a sus amigos, se convirtió en la plataforma de salida del nombre de una estrella. Jota Carajota es hoy una reconocida drag jerezana, afincada en Madrid, conocida especialmente por su participación en el programa Drag Race España en 2022.

Su nombre ha revolucionado la cultura queer con su estilo neofolklórico y provocador y será artista invitada en los conciertos de presentación del nuevo disco de Fangoria. La cita será el 9 de mayo en Barcelona y el 14 de mayo en Madrid, dentro de la gira que marca un nuevo capítulo para el icónico dúo electrónico español.

Jota empezó haciendo teatro a los 13 años en Teatro Estudio Jerez (TEJ), con Alberto Puyol, con quien se estuvo formando hasta los 17, edad con la que se marchó a Madrid para hacer la carrera de Arte Dramático y Maquillaje Profesional y Caracterización. Ya con 14 años montó su primer grupo de música, 'Queen Yeyes', con el que actuó en el Orgullo de Jerez, e hicieron el primer festival drag, las 'Sherry Queens'. A partir de ahí, fiestas, eventos, como la Andalucía Folklórica Stravaganza, en Jerez y gran parte de la provincia.

Con su llegada a la capital madrileña inició su carrera en solitario como Jota Carajota. "Empecé a hacer drag, a componer mis canciones, a ofrecer conciertos, espectáculos, hasta hoy". Participó en 2022 en la segunda temporada de 'Drag Race España', el programa de ATRESplayer, "y eso fue lo que me hizo más conocida de todo", tras lo que vino la gira del Gran Hotel de las Reinas, con 97 funciones por 17 ciudades, entre ellas, el jerezano Teatro Villamarta, el 12 de octubre del 2023. La carrera de Arte Dramático quedó en un standby por esta participación en el popular programa, estudios que no descarta retomar un día, "porque creo en la formación, sobre todo en las disciplinas artísticas".

Hoy, continúa con su proyecto musical de Jota Carajota, un nombre que le viene de Juan José. "De pequeño todos mis amigos me llamaban J.J. Y la gente me decía, 'ya está la J haciendo la carajota todo el rato', porque estaba haciendo reír a mis amigos, diciendo tonterías, y ya se me quedó el nombre de Jota Carajota. Realmente, no lo siento como un personaje extendido fuera de mí, yo creo que es un poco lo que no puedo hacer en mi día a día. Es un mundo de fantasía que yo he creado, en el que puedo ser una folclórica, una rockera, puedo ser lo que en el momento es lo que te permite el drag, que es una expresión artística muy completa, incluye maquillaje, costura, diseño de vestuario, caracterización, etc.", cuenta Juan José Torres.

Todo ello, junto a un equipo de amigas con las que trabaja, que le hacen cartelería, fotografía, diseño de vestuario, etc., "pero yo siempre estoy metido de lleno y pendiente de lo que se está haciendo porque me gusta tener opinión y dirección de mis producciones". El sello discográfico Rebel Sound, su agencia de representación, se encarga de la organización de su agenda de conciertos y espectáculos.

Jota Carajota posa junto a Alaska.

Jota Carajota publicará nuevo disco el 13 de febrero, aunque lleva todos estos años componiendo canciones. "La primera que grabé fue con La Prohibida, que es la drag más famosa que hay en España, Latinoamérica e Italia. Con ella hice 'Te voy a abandonar', que es una versión de un disco de Lola Flores que se llama 'Diferente Lola', en el que Lola se moderniza, empieza a meter sonidos funky, guitarras eléctricas, y tiene una canción que se llama 'Te voy a abandonar', que es muy poco conocida, pero que a mí me encanta. Hicimos una versión más electrónica, más cañera. Y a raíz de esto hice más canciones, por ejemplo, con la cantaora jerezana Tomasa La Macanita, una versión de 'Llorando por ti'; con Erika Leiva, que es la ganadora de 'Se llama Copla'. Este disco es un recopilatorio de todas las canciones que he ido sacando, más algunas que todavía no han salido. Y claro, qué pasa, que como las canciones son cada una de su padre y de su madre, ¿cómo título el álbum? Pues hay una técnica pictórica surrealista de creación colectiva, que nació en los años veinte, que se llama Cadáveres Exquisitos, y es lo que le da título al disco. La presentación será el 14 de febrero en Madrid, en la Sala Clamores. Espero poder hacerla en Jerez también, claro". Las canciones están producidas por Juan Sueiro, de Estudios 54, que es el productor de Fangoria.

Mayor visibilidad del mundo drag

Gracias al programa 'Drag Race España', Jota Carajota subraya que ha habido "mayor visibilidad del mundo drag en la tele, por ejemplo, ahora como Carmen Farala en 'Maestros de la Costura'. Hay mucho prejuicio en la sociedad sobre el mundo del travestismo, del drag, como que está anclado a la noche, y no es así. Yo creo que se va viendo y se va quitando un poco ese estigma social que hay porque al final es un arte muy completo. Simplemente, tiene que ver con una expresión estética y con un discurso personal".

Jota recurre al ejemplo del joven cantante jerezano Peter Jiménez Escobar, más conocido como 'Peter Princesa Arcoíris', que fue galardonado con el Premio LGTB Andalucía 2020 "por transmitir un mensaje de normalización y tolerancia". "Empezó con 6 años y ahí está. Ha participado en 'Tierra de Talento', 'El Retador' en México y 'Got talent'. Yo creo que es algo muy válido".

Jota Carajota, tras uno de sus espectáculos.

Un discurso artístico que Juan José tiene desde niño, "porque las cosas hay que hablarlas con naturalidad. Siempre he tenido el apoyo de mis padres, de mi familia, y en Jerez hicimos mucho por el drag. En mi temporada de Drag Race nos presentamos tres de Jerez de unas 2.000 de toda España, y sólo cogen a doce. Ya hay varias temporadas que entra alguien de Jerez, así que algo hay en mi tierra. Es verdad que en su día tuvimos el apoyo del Ayuntamiento y nos daban espacios para hacer eventos. Al final, el mundo del ambiente LGTB o gay, tú vas a una discoteca y ya sabes lo que te vas a encontrar. Pero que haya una actuación en una plaza de un pueblo, que te vea una niña, que te vea un anciano, que estés en la Plaza de las Angustias haciendo un concierto, en el Arenal, en un escenario, yo creo que eso ayuda a normalizarlo y a darle visibilidad y a hablar de las cosas que muchas veces la gente no habla, por miedo cuando es algo muy normal".

"Yo soy una persona que simplemente se dedica a hacer su trabajo, igual que el que va a una oficina. Hago lo que hago, vivo de esto desde que tengo 17 años. Ya son muchos años solo dedicándome a ello y puedo vivir perfectamente y bien. La gente admira mucho este arte, y si hemos podido hacer una gira por toda España, en el Teatro Calderón, el Teatro Coliseum de Barcelona, el Wizink Center... es porque tiene público".

Jota Carajota confiesa estar "feliz" de ser artista invitada de Fangoria. "Ellos son uno de mis principales referentes de cuando yo era pequeño, referente musical y personal. Mi padre me llevaba a los conciertos y ellos siempre fueron supercercanos, superagradables. Ellos han visto mi crecimiento y siempre que han podido me han ayudado. El hecho de que me den la oportunidad de abrir sus conciertos, de regalarme a su público, es una oportunidad. Estoy muy emocionado, con ganas de preparar los conciertos de presentación de Fangoria ya".

Folklórico provocador

Jota se define como folklórico provocador. "Siempre me ha gustado mezclar, escucho muchos tipos de música, y eso viene de mi familia. En mi casa se escuchaba flamenco, y es algo muy común en un niño, en cuya casa se escucha mucho flamenco y hay todo el día juerga gitana, renegar un poco de ello. Entonces, yo escuchaba Lady Gaga, mi cantante favorita hoy todavía, David Bowie, Marilyn Manson, nada que ver con el flamenco. Una vez te vas de tu casa, te vas de Jerez y vienes a Madrid, es cuando empiezas a reabrazar todo eso que forma parte de ti, que al final yo creo que es muy bonito: Isabel Pantoja, Lola Flores, Rocío Jurado, Lole y Manuel. Es mezclar un poco los dos mundos, y en mi drag se refleja mucho, lo mismo me ves con una bata de cola negra inspirada en un traje de Lady Gaga, pero es un traje flamenco y estoy cantando una copla de Isabel Pantoja. Intento jugar un poco con eso, con la mezcla y recrear cosas nuevas".

Y, precisamente, entre las canciones que a Jota le gustaría recuperar está 'Space Oddity' de David Bowie, "que es una de mis favoritas y siempre la he querido cantar. Cuando era pequeño, David Bowie era un poco refugio, veía que él era una persona que se sentía como un alienígena en la sociedad, como yo, que me sentía muy fuera de lo que escuchaban los niños de mi edad. Me identificaba más con los adultos. Luego es verdad que no era yo el único niño, encontré muchísima más gente que era como yo".

Sobre retos de futuro, Jota Carajota reconoce que ya le han pasado cosas "que me han sorprendido, que ni siquiera te puedes imaginar. Por ejemplo, este año he estado de gira por Japón. Haber hecho espectáculos allí, que la gente viniese a verme, ya para mí eso fue como surrealismo, y eso es una cosa que jamás en mi vida me hubiese imaginado, que a mí me iban a llevar a Japón, a Los Ángeles, a Las Vegas. Pero yo, mientras pueda seguir haciendo música, conciertos, que es lo que más feliz me hace, y estar rodeado de mis amigas, de mi gente, de tu familia elegida, de la familia que tú quieres, soy feliz".