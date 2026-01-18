Alicia Núñez Puerto y el arte de remover conciencias con el cine

La vida de pronto amaneció. En mi vientre salió el sol. No hay invierno ni dolor. En mi vientre voy a abrazar la transición. Que la luna me enseñó. Navegar las aguas y encallar allí donde seré feliz. La vida de pronto amaneció. En mi vientre salió el sol. No hay invierno ni dolor. En mi vientre voy a abrazar la transición. Cuál si fuera una canción. Para abrir las alas y volar para llegar allí donde seré feliz...

Así acaba One-Way Cycle, el último corto de animación de la jerezana Alicia Núñez Puerto, nominada en la quinta edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz.

Adela es la protagonista del corto, una mujer que nació en España a principios del siglo XX y que después de varios años lavando ropa y cosechando en el prao, decide emigrar a La Habana siguiendo a su hermana. Y en ese momento, Adela tiene su primera menstruación sufriendo mucho dolor...

Adela es la abuela del marido de Alicia y en un viaje a La Habana, su suegra le contó la historia. “Entre todas las cosas que me iba contando y los niños correteando por la casa, mi suegra me dijo que en el invierno, cuando el prao estaba nevado, ella metía los pies en el agua y le provocaba un tremendo dolor de ovarios... Me lo contó en un momento en el que en España se debatía mucho sobre la endometriosis y estaba sobre la mesa reconocer la baja laboral por reglas dolorosas incapacitantes. Así que decidí hablar de la emigración, pero también de la menstruación, un ciclo”, cuenta Alicia.

La directora recuerda que al principio del proyecto algunos compañeros no quisieron unirse porque ella se preguntaba si “se podía crear belleza a partir de sangre menstrual”, y vaya si creó belleza. “Resulta llamativo que a todo el mundo le parece chulo ver sangre salir a borbotones en Kill Bill o Juego de Tronos, pero si la sangre es menstrual, pues no, ya no es tan chulo...”.

Finalmente, Alicia contactó con María Pulido, directora de arte, y salió todo. “Los proyectos de arte tienen como objetivo remover. Verlo, digerirlo e interpretarlo cada uno a su forma. Debe ser incómodo. Si algo lo ves y solamente te mantiene en un lugar agradable, seguramente no impacte para nada en tu vida. Al final uno crea arte, por un lado, porque necesita expresar o sacar algo que tiene dentro, una emoción, pero también luego quieres compartirlo. Y en tu mundo ideal quieres que eso ayude a que las personas mejoren, o piensen, o evalúen, o reflexionen sobre algo que no habían hecho hasta entonces”, subraya Alicia.

Para la directora jerezana es importantísimo hablar de las mujeres en el cine y de todo lo que le rodean: “Me estaba preparando una charla y en un estudio se decía que para llegar a una igualdad real, una equidad real, habría que esperar otros 130 años, siempre y cuando no volviera a haber una pandemia u otra cosa que desestabilice la sociedad. Ves los números en el cine, en la animación, en los puestos, en quién cuenta las historias... y las mujeres somos el 30%, aunque seamos el 50% de la población. Mientras tú nos sigas poniendo a la mujer en el centro, como protagonista, como contadora de historias, el mundo lo tenemos hecho por el hombre, para el hombre, con una mirada de hombre. Toda la sociedad debe empezar a cambiar esa mirada y no normalizar cosas como que haya menos estudios científicos sobre las mujeres”.

La directora jerezana ha ganado recientemente por One-Way Cycle un galardón en los Premios Lorca del Festival Internacional de Cine y ahora está nominada a los Premios Carmen. “Hacer animación es una odisea, nos cuesta todo muchísimo más que hacer imagen real y aún más en Andalucía, porque es una región donde no hay tantas redes y sus mecanismos, las ayudas... Por eso es tan importante que se apueste desde aquí por la animación, como lo han hecho los Carmen. Se siente bonito que te reconozcan en tu tierra, en tu casa”, declara.

One-Way Cycle es el segundo corto de la jerezana. Se lanzó hace dos años con La primavera siempre vuelve, que cosechó también grandes éxitos e incluso una nominación los Goya. Pero el sello de Alicia Núñez Puerto está en muchísimos otros proyectos, como Batman Azteca: Choque De Imperios, con la mayor empresa mexicana de animación. “Mi familia empezó en México y para mí ha sido una manera de devolver a esa tierra todo lo que me dio, empujando y armando todo este proyecto con el que se pretende dar un abrazo a ese niño que se tiene que sentir orgulloso de su historia y de donde viene. Los jóvenes que están creciendo muy racializados necesitan un abrazo para saber que ellos también pueden ser héroes en la vida”, subraya la jerezana.

Alicia ha conseguido obtener una ayuda del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, después de que se presentaran 4.080 solicitudes presentadas, y sólo hayan resultado beneficiarios 285 guiones. Entre ellos, el de la jerezana. De ahí nacerá el próximo proyecto de Alicia, un trabajo que, como dice su canción de One-Way Cycle, nos volverá abrir las alas para volar y llegar allí donde seremos de nuevo felices...