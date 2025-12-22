La Joven Orquesta Filarmónica 'Campos Andaluces' presenta en Jerez un concierto dedicado a las grandes bandas sonoras del cine

La Joven Orquesta Filarmónica 'Campos Andaluces' (JOFCA) ofrecerá el próximo martes 30 de diciembre de 2025, a las 11:30 horas, en el Auditorio del Centro Social Blas Infante de Jerez de la Frontera, el concierto 'Luces, cámara… ¡Acción!', un espectáculo en el que se interpretarán las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El programa incluirá obras de destacados compositores como John Williams, Hans Zimmer o Ennio Morricone, cuya música ha marcado la historia del cine y se ha convertido en parte del imaginario colectivo.

Cartel de la cita.

La JOFCA es una formación sinfónica fundada en Jerez de la Frontera en 2019 por iniciativa de un grupo de jóvenes músicos apasionados por la música y la creación artística. Desde sus inicios, la orquesta ha experimentado un crecimiento notable, pasando de un pequeño conjunto de amigos a una agrupación consolidada con más de 70 integrantes de entre 12 y 23 años, procedentes de toda la provincia de Cádiz y otras zonas de Andalucía. Su nombre rinde homenaje al poema sinfónico homónimo del compositor jerezano Germán Álvarez Beigbeder, reflejo del fuerte vínculo de la orquesta con el patrimonio musical de su tierra.

Bajo la dirección de Pedro Gálvez, director y fundador de la orquesta, la JOFCA ha venido forjando una trayectoria artística destacada en apenas unos años. Gálvez y su conjunto han logrado importantes reconocimientos internacionales, entre los que destaca haber ganado el primer premio en la categoría de Joven Orquesta Sinfónica del prestigioso World Orchestra Festival celebrado en Viena, un evento musical de gran proyección donde compartieron escenario con formaciones jóvenes de todo el mundo y actuaron en espacios emblemáticos como la Sala Dorada del Musikverein. La invitación de regreso al festival para sus próximas ediciones subraya la proyección artística y cultural de esta joven formación jerezana.

A lo largo de su trayectoria, la JOFCA ha participado en diversos festivales internacionales, conciertos sinfónicos, colaboraciones con artistas de distintos géneros y proyectos culturales que reflejan su compromiso con la difusión de la música en todas sus formas. Además de su presencia en Viena, la orquesta ha cosechado premios en concursos internacionales, una gira por Francia y colaboraciones con entidades culturales y educativas, consolidándose como una de las agrupaciones emergentes más prometedoras del panorama musical joven.

El concierto 'Luces, cámara… ¡Acción!' es una oportunidad para acercar al público jerezano y visitantes a la riqueza emocional y cinematográfica de bandas sonoras que han acompañado algunas de las películas más aclamadas del séptimo arte, interpretadas con la energía y sensibilidad que caracteriza a esta joven orquesta.

Las reservas pueden solicitarse escribiendo a: jovenorquestacamposandaluces@gmail.com

También se ha habilitado una Fila 0 para quienes deseen apoyar la labor de la orquesta: ES93 3187 0146 2557 8040 0528

El evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez y se enmarca en las actividades culturales vinculadas a Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura.