Juan Diego Mateos presenta este viernes 6 de marzo en La Guarida su nuevo trabajo

El guitarrista Juan Diego Mateos presentará este viernes 6 de marzo (21 horas) su nuevo álbum en el XV Jerez Off Festival de La Guarida del Ángel. 'Oriundo', como se titula este nuevo proyecto, servirá al músico para dar un paso más artísticamente hablando pues no sólo incluye un compacto propiamente dicho, sino que contará también con un libro y un vídeo.

El jerezano ha vuelto a grabar en directo, en un trabajo en el que evidencia su crecimiento como artista y persona después de acometer experiencias diversas en la vida. "Después de haber recorrido un camino, vuelvo a casa y no soy el mismo", comenta.

Oriundo ofrece pues un viaje musical de búsqueda, partiendo desde el origen de su tierra, Jerez, en Andalucía, para deshacerse de las fronteras y abrazarse a otras latitudes. Es mostrarse al mundo "con el alma abierta a nuevas experiencias, un toque personal y natural, curtido por los caminos recorridos".

El guitarrista jerezano Juan Diego Mateos.

Juan Diego ha reconocido que el concierto servirá "para exponer en directo estas nuevas creaciones que componen el disco, pero también habrá seguro momentos para rescatar algunos de mis temas de otros discos". No hay que olvidar que el guitarrista jerezano acumula ya un importante bagaje a nivel discográfico pues con este 'Oriundo' serán cinco los trabajos publicados. Así, tras su estreno con Luminaria en 2003, llegaron 'Respira' (2010) y 'Bedallama' en 2017 y en 2022, en un compacto que también grabó en directo, 'Una promesa'.

Ha grabado con la Orquesta Sinfónica de Bratislava o la Orquesta Miami Symphony Orquestra y ha contado en sus discos con colaboraciones como las de Lenny Peterson y Guillermo McGill, en Respira, un disco grabado bajo la producción de Steve Ruggere en los famosos Long View Farm Studios, por donde han pasado músicos como Pat Metheny o Steve Wonder. Además, en 2003 recibió el Premio de la Crítica (Premios Flamenco Hoy) al mejor disco en 2003 y la Copa Jerez de la Cátedra de Flamencología de Jerez en 2008.

Las entradas del concierto se adquirir en la propia Guarida del Ángel momentos antes o a través de internet.