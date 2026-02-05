Juanma Moreno: "El principal problema lo tenemos en los pantanos de Bornos y Arcos, que están prácticamente llenos"

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, está recorriendo esta mañana las zonas inundadas de Jerez por la crecida del río Guadalete y tras saludar "a la alcaldesa de la Barriada Rural de La Corta, a la alcaldesa de Jerez, al consejero de Agricultura, al consejero de Emergencia, al presidente de la Diputación, delegados, a todos los que están trabajando y el resto de instituciones que están trabajando y operativos en estos días en esta zona", el presidente reconoció que "la situación, como todos ustedes están comprobando, es una situación bastante difícil".

Juanma Moreno explicó que se está viviendo "una situación muy compleja, muy compleja por muchas razones, porque, como todos ustedes saben, el nivel de saturación de la tierra es absoluta, ya no traga más agua, ya no drena más agua, ya la escupe básicamente. En segundo lugar, el nivel de los ríos y arroyos están por encima de su nivel máximo en muchos rincones de la provincia de Cádiz, del resto de Andalucía y de manera muy especial aquí, en el término municipal de Jerez. Y además tenemos un problema añadido, que son las presas, que algunas de ellas están ya prácticamente al cien por cien".

Y todo esto "sin que nos dé tregua el tiempo, teniendo, pues como estáis viendo, viento, agua, que por muy poca agua que cae ya sobra. Y, por tanto, ya no tenemos un problema de que caiga más agua o menos. Bueno, si cae mucho más todavía será peor, pero es el problema de que no tenemos ni un solo respiro, ni lo hemos tenido a lo largo prácticamente de este mes de enero".

Juanma Moreno dio algunos datos actualizados del paso de la borrasca Leonardo: "Hay ahora mismo 4.000 personas desalojadas en seis provincias de Andalucía, que previsiblemente irán a más, previsiblemente irán a más, ya lo explicaré. Hay 15 municipios que permanecen incomunicados, los cuales estamos trabajando para que esa incomunicación cuanto antes quede superada, aunque no es fácil dadas las actuales circunstancias. Tenemos 87 carreteras, en fin, con cortes, afecciones en la vía, carreteras de todo índole que han quedado afectadas como consecuencia de arroyos que la han arrasado o la han roto o prácticamente algunas, incluso algunos tramos han desaparecido".

"200 incidencias hemos tenido tan solo en esta madrugada y eso, evidentemente, nos da una situación de lo que estamos viviendo. En total, hemos tenido 7.454 incidencias desde el 27 de enero, que empezamos con este frente, con este río atmosférico, que tanto daño y tantos problemas y tantos inquietud nos está creando absolutamente a todos. El 43 por 300, 3.255 corresponde a la borrasca Leonardo", añadía el presidente.

¿Dónde están ahora mismo los principales problemas? "El principal problema lo tenemos en la situación de algunos de los pantanos, en concreto los de Bornos y Arcos, que están prácticamente en su totalidad llenos. Desde el viernes pasado están desaguando y estaban desaguando a un ritmo muy importante en previsión de tener un margen de seguridad, pero lamentablemente, a pesar de que hemos ido desaguando ese margen de seguridad, como ha seguido lloviendo y recoge el agua, especialmente también de Grazalema, pues ha ido subiendo. Vamos a abrir más esos dos pantanos hasta llegar a los 700 metros cúbicos por segundo de desagüe".

¿Y eso qué significa? "Pues eso, lamentablemente, significa que si tenemos que desaguar en esos pantanos, río abajo, aguas abajo, zonas van a quedar afectadas y zonas que pueden quedar afectadas, especialmente en la ciudad de Jerez. Por tanto, estamos trabajando y vamos a trabajar a lo largo de la mañana con el Ayuntamiento de Jerez y también con sus barriadas rurales y tengo que agradecer la coordinación, la cooperación absoluta por parte, en este caso, del Ayuntamiento de Jerez, Diputación Provincial, resto de instituciones, para ver qué viviendas hay que evacuar para evitar riesgos, que es lo que ahora mismo tratamos de evitar, evitar riesgos y vamos a ver cómo va evolucionando la situación en las próximas horas".

Grazalema

Grazalema es "otro de los puntos complejos que estamos viviendo actualmente, en Grazalema está lloviendo cifras históricas, nunca antes vistas. Prácticamente en 16 horas en Grazalema ha llovido lo mismo que llueve en la Comunidad de Madrid en un año, para que nos hagamos una idea del alcance de las lluvias. ¿Qué está pasando? Que todas esas lluvias que están cayendo en Grazalema, pues lógicamente están corriendo hacia los distintos arroyos, ríos y también presas, que las va llenando y al final no tenemos tregua. Ha seguido lloviendo en Grazalema, a pesar de que con menor intensidad y, por tanto, sigue agravando todavía más la situación en Grazalema y en todas las comarcas río abajo".

Así que la situación "es compleja, la situación es difícil. Para que se hagan una idea, el agua que está entrando en los pantanos es la misma que está saliendo, el agua que está entrando está saliendo, pero como siga lloviendo ya va a entrar más agua de la que incluso puede salir. En fin, esto todo es un problema de acumulaciones de agua, de situaciones complicadas, por eso yo quiero pedir una vez más a la población, a todos los andaluces y especialmente también en la provincia de Cádiz y aquí toda la comarca, en la zona de Jerez, máxima preocupación, digo preocupación, fíjense lo que le pido, que se preocupen, que no se puede uno acercar a ningún arroyo, a ningún río, que hemos visto imágenes que nos han sorprendido a estas alturas, que ya todos deberíamos de conocer las circunstancias, han tenido que muchas veces los miembros, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o los policías locales han tenido que sacar personas que estaban pasando por zonas que donde no se puede pasar. Por tanto, máxima prudencia, no se puede atravesar ninguno de esos arroyos y ríos, si el agua va subiendo siempre ya saben que tienen que irse a las cotas más altas, a las zonas de arriba, a las plantas de arriba y por favor, cuando se dé una orden de evacuación y vayan los cuerpos de seguridad y fuerza del estado, policía local, guardia civil, policía nacional, hagan caso porque su vida corre peligro, por tanto, pido que sigan todas y cada una de las recomendaciones del 112".

"Vamos a estar muy encima, estamos minuto a minuto siguiendo todas las situaciones que se van produciendo en Andalucía, tenemos cuerpos preparados y material preparado y vamos a llegar hasta donde podamos llegar con todas nuestras capacidades, con el conjunto de administraciones públicas que tenemos en Andalucía", añadía Moreno.

Y el presidente también mostró su preocupación por "el corrimiento de tierra, movimiento de tierra que como saben ustedes puede ocurrir en algunas localidades de Andalucía como consecuencia del alto nivel de agua, muchos de esos terrenos están muy muy mojados en tierra e incluso los acuíferos están absolutamente colmados y eso podría precipitar algunos desplazamientos de tierra, con lo cual, prudencia también en esas zonas que ya conocen algunos vecinos que puede ocurrir porque ha ocurrido en el pasado alguno de esos desplazamientos o corrimientos de tierra".

Juanma Moreno espera, desea "y queremos confiar que cuanto antes este frente, este río atmosférico pase lo antes posible y nos dé una tregua, lo único que necesitamos es que salga el sol, que podamos, que la tierra pueda secarse un poco para poder ordenar esta situación nunca antes vista, nunca antes vista en esta zona y por supuesto en Grazalema ni en muchos rincones de Andalucía habíamos visto circunstancias ni episodios meteorológicos como los que estamos viviendo, especialmente los que estamos viviendo en el mes de enero y ya en el mes de febrero".

Más desalojos en Jerez

En el caso de Jerez, ¿qué núcleos se van a ampliar a esa evacuación aparte de los vecinos que ya están desalojados? "Ahora mismo lo estamos estudiando porque la situación está cambiando de manera muy rápida. Lo que vamos a hacer en el momento que tengamos claro exactamente esos barriadas, esos municipios, se va a mandar un es-alert, un mensaje de alerta, como ya conocéis, avisando uno por uno a todos esos vecinos para que sepan cuál es su situación de riesgo y qué es lo que deben de hacer y eso se va a producir en las próximas horas".

De cara al fin de semana la situación "es preocupante, lamentablemente es preocupante porque las informaciones que nos van llegando por parte de Aemet, que es la agencia en la que nosotros soportamos nuestras estrategias de emergencia, a través de sus previsiones nos alertan de que el sábado puede incrementarse la lluvia, por tanto, si se incrementa la lluvia el sábado, si el lunes, como parece, puede venir un nuevo frente que llegue a Andalucía, pues estaríamos hablando de unas circunstancias muy, muy difíciles en muchos rincones de Andalucía".

"Hasta ahora, las previsiones meteorológicas solamente nos hablan de unas ya altas presiones que nos permitirían que no tuviéramos estos escenarios a partir del miércoles, queda todavía mucho tiempo hasta el miércoles, esperamos y deseamos que esas precipitaciones no sean intensas y esperemos que esas precipitaciones se vayan y remitan lo antes posible, porque nos preocupa muchísimo. El viernes podríamos tener un día un poquito más sosegado en cuanto a lluvia, en cuanto a vientos, que todavía puede haber rachas de vientos que son peligrosas; cuidado también con el viento, a las cornisas, a los árboles y especialmente aquí, y el sábado parece que volvemos otra vez a precipitaciones que pueden ser abundantes. Así que estamos en una circunstancia, como digo, nunca vista, porque en Andalucía los meses de enero y febrero siempre hemos tenido el anticiclón de las Azores, que ha sido un dique de contención donde hemos tenido habitualmente sol en invierno", explicó el presidente, precisando que "llevamos un mes de enero que nunca he visto antes y por tanto, por muchos recursos y medios que estamos poniendo entre todos, es difícil paliar, difícil evitar situaciones que son tremendamente difíciles para todos".

¿Hay alguna novedad de la mujer que se está buscando en Málaga? "Por ahora no. Desgraciadamente, como todos ustedes saben, fue en Sayalonga ayer una mujer intentó auxiliar a su mascota, a su perro y lamentablemente hemos tenido información que el perro se ha salvado pero no tenemos conocimiento de esa persona. Ojalá los servicios de búsqueda que se está haciendo a través de la Guardia Civil, ojalá cuanto antes den con ella y den con su paradero y que esté en buenas condiciones, eso sería lo deseable. Vuelvo a repetir, no acercarse a los ríos, estamos haciendo también muchas labores aquí de protección con animales, muchísimas de protección con animales que hemos sacado decenas de animales de zonas que son inundables y sobre todo también desde que el Ayuntamiento de Jerez también se han hecho las personas sin techo y en el resto también del municipio. Pero vuelvo a insistir, acercarse a un río, a un arroyo, es correr un riesgo completamente innecesario. Que nadie sea curioso, que no se acerque a ver el torrente del río porque lo único que puede pasar es que de un traspié o que hay un corrimiento de tierra caiga al agua y si cae al agua las circunstancias son terriblemente adversas".

Trasvase Bornos-Guadalcacín

Del trasvase de Bornos a Gualdacacín, el presidente de la Junta afirmó que "prioridad tiene, se está trabajando, está el pliego del proyecto ya hecho. Me dice el consejero, el que lo tramita, que está el proyecto ya hecho, que el presupuesto también está en fase de tramitación. O sea, que llevamos 20 años esperando, como bien me dice la alcaldesa de Jerez, ya se podría haber hecho un poquito antes, pero bueno, el proyecto ya está, ese proyecto administrativo está en marcha y le vamos a dar máxima prioridad. Es verdad que esto no ocurre todos los años, pero da igual que ocurra dentro de 20. Habrá que estar preparado para que esos pantanos tengan la capacidad de llevar agua a otras zonas y así evitar que se llene".

"Pero no solamente aquí se están llenando los pantanos, hay otras provincias que tenemos problemas similares porque es bastante más agua, no solamente en Jerez ni en Cádiz. Y es que ahí está lloviendo mucho más de lo que en series históricas de décadas y décadas y décadas había llovido", explicaba Moreno.

El presidente quiso "acabar esta intervención como empecé, agradeciendo el enorme esfuerzo que se está haciendo por parte de todas las administraciones y también la colaboración máxima por parte de los vecinos y ciudadanos que en líneas generales mayoritariamente están teniendo un comportamiento ejemplar. Sigan las recomendaciones del 112 y vamos a entre todos a conseguir, que es lo más importante, salvar vidas, proteger las vidas, que es el objetivo número uno y el segundo proteger también bienes materiales, casas de personas que donde tienen su vida también esas casas, que estamos también haciendo un esfuerzo y en tercer lugar pues intentar reordenar, planificar y prevenir situaciones de riesgo para el conjunto de la población".