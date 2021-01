Los jubilados jerezanos rechazan el Pacto de Toledo y piden unas pensiones dignas

La Marea de Pensionistas y Jubilados de Jerez se ha concentrado esta mañana delante del Ayuntamiento para protestar por las recomendaciones del Pacto de Toledo, "que nos traerán mas precariedad y que dificultarán enormemente el acceso a una pensión a las futuras generaciones", además de exigir pensiones dignas para todos los jubilados.

Juan Romero, representante de la Marea de Pensionistas y Jubilados de Jerez, explicaba antes de leer el manifiesto que "esto es un movimiento social sin banderas ni colores, nadie debe sentirse extraño entre nosotros. Defendemos lo nuestro, lo de todos, lo público, hoy estamos aquí para testimoniar nuestro rechazo al Pacto de Toledo, a sus recomendaciones y a las medidas que el Gobierno quiere tomar para llevarlas a cabo".

Los pensionistas de Jerez, con las medidas de seguridad, se concentraron a las once de la mañana siguiendo la convocatoria de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), cita a nivel nacional en defensa de las pensiones públicas y en contra del Pacto de Toledo.

Luis, pensionista jerezano, mostró su malestar con los gobernantes: "Se siguen quedando con los pensionistas mayores, que ellos se creen que no tenemos fuerzas para luchar pero las vamos a sacar de donde haga falta, porque de nosotros no se cachondea nadie. Hace ya bastante tiempo que se ha dicho que pensión mínima, 1.080 euros y con pensiones de 500, 400, 600 y 700 euros no se puede vivir. Esto es una falsedad. Queremos ver realidades y muchos ministros tienen que dimitir porque se ve que están al lado de la derecha y aquí hace falta gente de izquierdas que dé la cara por el pueblo, que es lo que hace falta. Basta ya, son muchos años moviéndonos por unos derechos humanos y por una pensión digna europea, no estamos mendigando, queremos una pensión digna, un sueldo digno".