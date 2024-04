El júbilo de la poesía regresa 22 años después a Jerez

Como era de esperar, lleno absoluto. El escritor jerezano Francisco Bejarano celebró este jueves en los Claustros de Santo Domingo la presentación en Jerez de su nuevo libro de poesía, ‘Contra el júbilo’ (Renacimiento), que llega tras 22 años sin publicar. El autor estuvo acompañado por la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra; Fernando Taboada, Bruno Escobar y José Mateos, además de familia, numerosos amigos y lectores, en un acto “galáctico, astronómico, milagroso, extraordinario, como cuando pasa un cometa”, por el tiempo que hace que Bejarano no publicaba. “Un auténtico motivo de celebración”. Porque Taboada recordó que entre las rutinas diarias de Paco (Francisco) no está escribir poesía, aunque ahora “’Contra el júbilo’ llega lleno de felicidad para quien lo lee”.

José Mateos definió el título del libro como una “pura contradicción, como su autor, que puede ser profundamente melancólico y profundamente divertido, desdeñoso y al mismo tiempo cercano y entrañable. Y es que nada que vaya contra el júbilo nos ha cogido con tanto júbilo a los lectores de Francisco Bejarano como este nuevo libro con el que él regresa a la poesía”. “Paco -añadió- me ha concedido más de lo que yo creo que merecía. Muchos le debemos orientación, amigos y, sobre todo, muchos días de eterna juventud y felicidad. Es decir, le debemos júbilo. Gracias pro escribir ‘Contra el júbilo’”.

Bruno Escobar, por su parte, hizo “un contrapunto a lo dicho, aunque la conclusión será la misma. He visto crecer este libro y presenciarlo ha sido fascinante. Paco ha vuelto a la poesía, pero llena de desencanto, como dice el propio libro, aunque impetuosa, por lo que habrá una segunda parte. ‘Contra el jubilo’ es un libro de desengaño del mundo, aunque nazca del convencimiento de que, como dice él, tanto dolor y melancolía pueden ser un insulto a la vida, pero la felicidad y el júbilo no hacen literatura”.

Francisco Bejarano agradeció a los intervinientes “su generosidad”, y a su joven presentador, Bruno Escobar, del que aseguró que espera “grandes cosas de él”. El autor hizo referencia a sus rutinas diarias, “que no monotonía, que me dan una gran templanza y bienestar”, y explicó que esta obra es “fruto de un año de mucha escritura. La poesía es caprichosa, ella misma en sí, porque no sabemos lo que es. Nadie ha podido escribir una poética razonable o convincente. La poesía, si tú la persigues, no la coges ni por los pelos, se escapa, y entonces salen poemas artificiosos y sin un fondo de verdad. Y cuando no le haces caso es cuando llega ella misma, sin llamarla. Y eso es lo que me ha pasado después de 22 años sin publicar. Querer buscar la explicación de los cambios que se han producido en tu vida en los últimos años, la percepción diferente o modificada de la vida, es muy simple. Lo que no es simple es explicar qué es y qué no es poesía. Pero un día me apeteció escribir sobre ciertas cosas, que al fin y al cabo son las mismas de toda la vida desde que eres niño, pero se va teniendo una idea de ellas diferente. Además, los amigos me animaban, aunque en el fondo ha sido una conspiración, a escribir un libro aunque fuera el último (ríe). Todo eso favoreció que se escribiera el libro”.

Un libro que se llama ‘Contra el júbilo’ “porque la vida, en general, tiene si se suman los momentos gozosos y de melancolía, que no depresivos, pero son muchos más los de melancolía que los de júbilo. El júbilo es muy aparatoso, pero dura muy poco, poquísimo. Y porque las personas que yo he conocido en mi vida, que ya es larga, que están siempre contentas y haciendo un canto a la vida, me parece gente bastante estúpida, que no tienen conversación, ni tan siquiera distraen. Sólo sirven para que te acompañen a una fiesta y depende de qué fiesta”.

Bejarano dijo que escribe “cuando he pasado una racha de melancolía, que me ataca desde que era niño, que no significa que no me divierta. La melancolía me hace sufrir por temporadas”. En esta línea, el escritor agradeció la compañía de amigos allí presentes y su implicación en la publicación de esta obra; “el vino viejísimo, que yo cuido, y que me manda Paco Valle; y el retrato que me ha realizado Cristián Álvarez Mejuto”. Y, “para no tener que dar más explicaciones, como me dijo una amiga”, el escritor leyó algunos de los poemas de su nuevo libro.

El acto acabó con un vino, generosidad de las bodegas González Byass.