La Junta abrirá el 17 de abril el plazo para pedir ayudas para el campo y eximirá del canon del agua a regantes del Guadalete

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pachecho, ha anunciado este miércoles que el calendario que maneja su departamento se ha fijado el 17 de abril como fecha para abrir el plazo de petición de ayudas con las que abordar las pérdidas ocasionadas en el campo y la ganadería por el tren de borrascas que ha sufrido Andalucía. Esas pérdidas se cifran en un 20% de la producción agraria, lo que equivale a 3.500 millones.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Fernández-Pacheco ha adelantado igualmente que entre las medidas de la Consejería que se van a aprobar este miércoles en el Consejo de Gobierno están eximir del canon del agua a los regantes de la zona del Guadalete, en Cádiz, y en Málaga; y eximir de la tasa de servicios veterinarios a los ganaderos en las Oficinas Agrarias Comarcales (OCAS).

"Las organizaciones agrarias no han pedimos que seamos ágiles en el pago de ayudas pero también que lo hagamos bien", ha apuntado el consejero andaluz, que ha garantizado que las ayudas y los plazos se van a modular en función de los daños, que no han sido iguales ni de la misma intensidad en todos los sectores. "Es de justicia", ha recalcado.

En relación a los pantanos e infraestructuras que son necesarias, ha vuelto a lamentar la "callada por respuesta" del Gobierno a la presa de Alcolea, en Huelva, cuyo convenio ya ha mandado "firmado" el consejero al Ministerio de Agricultura de Luis Planas. "Ojalá le hagamos entender que esto es necesario", ha apostillado.

Por último, sobre los aranceles anunciados por el Gobierno de Donald Trump, ha "compartido" la "preocupación" del sector ante una política internacional de EEUU que "afecta a los consumidores americanos. Eso lo tenemos claro todos". En este punto, ha recalcado que lo esencial "es la confianza en el producto andaluz", cuya calidad ha sorteado los obstáculos puestos por Trump.