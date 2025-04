La Junta "está cerrando" la continuidad de Jerez en el Mundial de MotoGP hasta 2031

María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, ha anunciado este viernes, en la presentación de las actividades paralelas del Gran Premio de España de MotoGP 205, que Jerez, de la mano de la Junta de Andalucía, ya está negociando la continuidad del Circuito de Jerez-Ángel Nieto en el Mundial de MotoGP hasta 2031.

A mediados de febrero y en la presentación de los actos conmemorativos del 40 aniversario del Circuito de Jerez, la alcaldesa confirmaba la continuidad del trazado jerezano en el Campeonato del Mundo de 2026 asegurando que "el escenario en el que nos encontramos es que el Gran Premio de 2026 se celebrará en Jerez. El contrato que ahora mismo está en vigor finaliza el próximo año. En él, hay cuatro ciudades que albergarán un Gran Premio en España y, entre ellas, estamos nosotros", pero hasta ahí no había nada firmado.

"A partir de 2027 sí que hay cerrar un nuevo contrato de cara al futuro. Tengo que decir que la Junta de Andalucía está trabajando en estos contratos y, por ahora, no hay ningún tipo de alarma, alerta ni mucho menos. Jerez albergará el Gran Premio de 2026 junto a otras tres ciudades de España más. El 27 hay que atarlo, como he comentado, pero en ello estamos trabajando todos y, especialmente la Junta a través de la Consejería de Turismo. Es nuestro objetivo y, también, el del gobierno andaluz y el de la Diputación de Cádiz".

Ahora, García-Pelayo ya ha establecido el horizonte en el que está trabajando Jerez: 2031, fecha mágica para la ciudad por aquello de la candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura.

"Tranquilidad, estamos trabajando en un escenario en el que Jerez seguirá siendo sede del Gran Premio de España de Motociclismo. Digan lo que digan y hablen lo que hablen, ahora que está de moda hablar de los BIC (Bienes de Interés Cultural), nosotros los reflejamos en patrimonio y si hay un bien de interés deportivo, ese bien es el Circuito de Velocidad, por eso lo tenemos que cuidar y fortalecer. No podemos quedarnos con lo que es el Circuito, tenemos que salvaguardar lo que puede ser también de cara a nuestro futuro. El Circuito que ahora vemos no es el que fue ni tampoco el que será. Aquí se celebra el único Gran Premio de España desde 1987, somos decanos en esta celebración y, por eso, entendemos que merece un tratamiento acorde por lo que representa no sólo para Jerez, para la provincia, Andalucía y España, desde el punto de vista deportivo, que nos ha consolidado como la ciudad de las dos ruedas, como la catedral, también a nivel económico. El Circuito regenera un retorno de más de 25 millones de euros durante la disputa del Gran Premio y contribuye de una manera clara a la generación de empleo y a la promoción nacional e internacional de Jerez", subrayaba la alcaldesa en febrero.

Este viernes, en el Alcázar, y tras un reconocimiento a los alcaldes y alcaldesas "que me han precedido" por su labor en el Circuito de Jerez, que cumple 40 años, extendió este agradecimiento a la Junta de Andalucía, con la que "vamos de la mano" y asume "nuestros retos", lo que es una "garantía de estabilidad para que el Gran Premio siga celebrándose en nuestra ciudad", matizando que "la Junta ha hecho posible que este 2025 haya Gran Premio y también en 2026, y está cerrando la continuidad hasta 2031".