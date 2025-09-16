La Junta premia al colegio Tomasa Pinilla por un proyecto de movilidad sostenible

Los alumnos de cuatro centros educativos andaluces han sido los ganadores de la octava edición del concurso escolar Ponte en Marcha, una iniciativa promovida por la Junta de Andalucía para favorecer la movilidad sostenible y el uso de medios de transporte no contaminantes en las aulas. La entrega de premios, que ha consistido en un diploma acreditativo y material para la movilidad sostenible (patinetes, bicicletas...), se ha producido en un acto celebrado en el salón de actos de la sede de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Sevilla.

En total se han presentado 21 centros educativos en esta edición, pero sólo cuatro han resultado ganadores: el CEIP Tomasa Pinilla de Guadalcacín (Jerez), en la categoría de Infantil (de 3 a 6 años); el CRP Tiñosa de Priego de Córdoba (Córdoba), en Primaria (de 6 a 12 años); el CEPER Guamenze de Guadix (Granada), en Secundaria (de 12 años en adelante); y el CeRA Santa Teresa de Jesús de Granada, en categoría de Educación Especial.

El acto, que se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad, ha estado presidido por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, que ha estado acompañada por el viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. En sus intervenciones, destacaron el entusiasmo y dedicación de alumnos y profesores a la hora de diseñar campañas cuyo objetivo es promover los hábitos saludables en materia de movilidad no sólo en la escuela, sino en sus pueblos y ciudades.

Díaz ha felicitado a todos los centros participantes y ha afirmado que el trabajo y la concienciación mostrados en ellos son un ejemplo para todos: "Cada edición suma nuevas ideas y eso nos da esperanza de cara a un futuro más respetuoso con el medio ambiente. Con iniciativas como esta conseguimos que el mensaje llegue más lejos y se convierta en una realidad en nuestro día a día".

El ganador en la categoría de 3 a 6 años ha sido el CEIP Tomasa Pinilla de la localidad de Guadalcacín que han convencido al jurado con el proyecto 'Apaga las luces que me derrito', que combina actividades educativas y un audiocuento titulado 'Pedales por el planeta' para concienciar sobre la movilidad sostenible, implicando a toda la comunidad escolar y a las familias.