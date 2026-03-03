La Junta destina 13,5 millones de euros a la reparación por vía de urgencia de caminos rurales tras las borrascas

La reparación de las vías pecuarias y caminos forestales de la provincia de Cádiz dañados por el tren de borrascas ya está en marcha. La Junta de Andalucía ha anunciado la adjudicación por vía de urgencia de las obras necesarias, para las que ha consignado una partida presupuestaria de 13,5 millones de euros.

Así lo ha trasladado el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, al secretario general de Asaja-Cádiz, Luis Ramírez, durante un encuentro que ha servido para poner sobre la mesa “tanto necesidades como soluciones” en un momento especialmente delicado para el campo de la provincia por los efectos de las borrascas.

Desde Asaja subrayan en un comunicado que los temporales han causado daños “gravísimos” en infraestructuras esenciales para el sector primario, que afectan a los accesos numerosas explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. Por ello, la adjudicación por la vía de urgencia, que permite acortar plazos administrativos, era una de las demandas prioritarias del sector.

Durante el encuentro, la organización ha trasladado al responsable autonómico información detallada sobre el estado de los caminos y vías pecuarias más deteriorados, con el objetivo de coordinar un calendario de actuaciones escalonado que atienda primero las zonas más devastadas.

Luis Ramírez ha agradecido la “buena disposición” de la Delegación Territorial y la receptividad de Curtido ante las propuestas planteadas. “Se han tenido en cuenta nuestras sugerencias sobre las vías prioritarias”, ha señalado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de restituir lo antes posible estos caminos para garantizar la pervivencia de la actividad y el arraigo de la población a las zonas rurales.