Kiko Amat visita Jerez para presentar su nuevo libro

La jerezana librería El Laberinto acogerá este miércoles, 9 de abril, a las 19,30 horas, la presentación del libro 'Dick o la tristeza del sexo' (Anagrama) de Kiko Amat, que tendrá una conversación con el librero Adrián Otero. La entrada será libre hasta completar aforo.

'Dick o la Tristeza del Sexo', muy probablemente la novela más bestial, obscena e hilarante que se ha escrito sobre el despertar sexual de un adolescente. Una farsa iniciática y blasfema, llena de pornografía triste y humor negro, que reafirma el talento desacomplejado de su autor, y carece de equivalente en el panorama literario español.

Dick Loveman es un galán espacio temporal que vive todo tipo de peripecias lujuriosas a través de los siglos. Por desgracia, Dick solo existe en la cabeza de Franki Prats, un quinceañero católico, virgen y erotizado, a quien atormentan la propia imaginación y los placeres solitarios.

Más sobre el autor

Kiko Amat (Sant Boi, 1971) es autor de siete novelas y tres obras de no ficción. En Anagrama ha publicado El día que me vaya no se lo diré a nadie (2003), Cosas que hacen BUM (2007), Rompepistas (2009, Eres el mejor, Cienfuegos (2012); Antes del huracán (2018), Revancha (2021), y Los enemigos (2022). Su última novela es Dick o la tristeza del sexo (2025). También es autor de dos libros de no ficción, Mil violines y Chap chap. En la actualidad co-guioniza y co-conduce el podcast Pop y Muerte (Radio Primavera Sound).