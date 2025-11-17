Cinco años de obras en la barriada de La Asunción en Jerez: vuelven las lluvias y el "sinvivir" de los vecinos

"Esto es un sinvivir, una pesadilla. Tengo 80 años y esto me está quitando la vida. Estoy hecha una porquería". La desesperación de Josefa, una vecina de la barriada de La Asunción, es total. El pasado fin de semana Josefa estuvo toda la noche recogiendo agua que le caía del techo de su baño, "hasta tuve que poner algunos de mis pañales para cubrir el váter porque ya era horrible". Los problemas en su vivienda los achaca a las interminables obras de rehabilitación de los bloques, un proyecto que comenzó en 2020 y que a fecha de hoy, aún no han acabado. Y lo que es peor, todo está paralizado.

"Los trabajadores me hicieron un boquete en el techo para ver de dónde venía un problema del agua y ahí se quedó el boquete. Unas personas me lo taparon con bolsas de basura, pero con las lluvias de estos días se ha desprendido y llovía en mi casa. Yo ya dije en su momento que no era problema de los bajantes, porque se pusieron nuevos antes de que empezaran las obras, que el problema viene de la tela asfáltica que han puesto, que es una porquería. Esta situación es para vivirla... A mí lo que me mantiene en pie es mi fe", declara Josefa.

Esta vecina ha llegado a contratar hasta dos seguros, pero ninguno cubre estos daños. "Tengo un corsé y no me puedo agachar, esto es un suplicio. Y ahora llegan las lluvias, no sé qué voy a hacer", lamenta.

La presidenta vecinal, Verónica de la Flor, denuncia que "llevamos cinco años en una pesadilla y todo va de mal en peor. Como caiga una gota de lluvia Josefa ya tiene que ir a por el cubo, y así muchos vecinos". "Hace tiempo reclamamos que se hiciera una auditoría y la Junta la ha hecho de 17 de los 93 bloques afectados, y se ha demostrado lo que los vecinos ya estábamos alertando. Hay más de 1,5 millones de euros perdidos en estos 17 bloques auditados, ¿cuánto habrá si lo hacemos de los 93?", se pregunta la presidenta.

"Mira, hay cosas como que las paredes tenían que tener un grosor de 7 milímetros y se ha comprobado que se han hecho de 2. Donde había que hacer tres escalones, se han hecho dos. No se han puesto aires acondicionados. Todos los bajos están llenos de humedades, los techos se caen, las pinturas se caen... Aquí es que ya no creo que sirva un 'parche', aquí hay que empezar todo desde cero", subraya de la Flor.

La presidenta vecinal lamenta que "este desastre va a peor, porque al haberse quedado parado, todo lo que ya estaba mal ha ido empeorando. Supuestamente, estas obras acaban el 31 de diciembre, pero hace más de seis meses que no aparece nadie. Nadie nos da ningún tipo de información".

Denuncian que en los interiores de las viviendas hay goteras, paredes y techos llenos de humedades y grietas, y cableado cerca de las humedades de los rellanos. En el exterior, telefonillos desprendidos, revestimientos y pinturas que se deshacen y cables colgando y en mal estado que "son un grave riesgo de incendio y ponen en serio peligro las vidas de muchas familias".

Adelante Andalucía ha presentado ya varias preguntas en el Parlamento Andaluz con "falsas promesas y respuestas esquivas por parte del gobierno de Moreno Bonilla. Los vecinos incluso han expuesto este problema en el Parlamento Europeo y han hecho numerosas acciones y protestas en las calles, sin recibir más que promesas que no llegan y nuevas fechas límites que están atrasando atajar el problema y aliviar el sufrimiento de toda una barriada".

Cabe recordar que la AAVV La Integración anunció, el pasado verano, que diecisiete bloques de la barriada iban a presentar una "denuncia por lo penal por presuntas irregularidades en la gestión de las obras llevadas a cabo con Fondos Europeos". "La denuncia penal se suma a las diligencias iniciadas por la Fiscalía Europea y trasladadas a la Fiscalía General del Estado, que las ha derivado a la Fiscalía de Área de Jerez. Los funcionarios de los Juzgados de lo penal de nuestra ciudad nos han trasladado que ya tienen Juzgado de Instrucción asignado", señalaron el pasado mes de junio.

En un comunicado, la asociación subrayó que "los vecinos denuncian que fueron designados como promotores sin tener conocimiento de ello, y que durante varios años, ni se les informó ni permitió participar en la toma de decisiones". Se solicitó, por tanto, en esta denuncia, "la investigación y depuración de responsabilidades penales, civiles, técnicas y políticas de las empresas adjudicatarias, por trabajos mal ejecutados o inexistentes; de los técnicos de la Junta de Andalucía, por la falta de supervisión de los trabajos y gestión de la Dirección Facultativa puesta de manifiesto por las Auditorías; de los técnicos de Emuvijesa, que presuntamente aún teniendo las denuncias de los vecinos de lo que estaba pasando, intentaban convencer a los mismos de que firmarán las facturas porque no había más tiempo".