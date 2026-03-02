La Marquesa tendrá un nuevo aparcamiento y una pequeña pradera para 2027

La alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada de los miembros del gobierno municipal Jaime Espinar, Carmen Pina y Belén de la Cuadra, ha presentado este lunes el aparcamiento proyectado por el Ayuntamiento entre la calle Alcázar de Jerez y la rotonda de la avenida de Arcos. Al acto de presentación de esta nueva bolsa de aparcamiento para una veintena de vehículos, han asistido también un nutrido grupo de representantes del tejido asociativo vecinal de la ciudad.

El objetivo de este proyecto presentado es recuperar una parcela de equipamiento público sin uso para satisfacer la demanda de aparcamiento de la zona con una veintena de plazas para automóviles, una de ellas para personas de movilidad reducida, así como plazas de aparcamiento para motocicletas. El proyecto contempla igualmente un acceso regulado por la calle Alcázar de Jerez, con su correspondiente señalización y rebaje de acerado y se completa con una zona de pradera libre en el margen derecho.

El presupuesto de este proyecto ronda los 105.000 euros y el plazo de ejecución es de 5 meses.

La alcaldesa ha puesto de relieve que este proyecto surge a propuesta de los vecinos de la zona y ha agradecido la sugerencia, porque con ella “vamos a mejorar Jerez, una vez más”. Ha explicado que la licitación para que las empresas que quieran construir este nuevo aparcamiento puedan presentar sus ofertas saldrá en torno al mes de abril. Según las previsiones, las obras comenzarían este verano y a primeros del año 2027 estaría terminado.

Se ha referido igualmente a que estas plazas de aparcamiento “van a facilitar la movilidad” y a que “vienen a sumarse a todas las bolsas de aparcamiento que estamos creando en la ciudad, con unas 400 nuevas plazas”, señalando que es importante no sólo “movernos cómodamente por Jerez, sino también que las zonas en las que se aparca sean zonas dignas”. La regidora ha señalado que “vamos a intentar que nuestra ciudad sea una ciudad ordenada y dar un pasos para embellecerla, sobre todo en zonas como ésta que es una de las entradas de Jerez”.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha señalado, por su parte, que es una satisfacción poder presentar este proyecto que es fruto de la escucha a la ciudadanía, algo que contribuye a mejorar los espacios públicos de la ciudad. También ha explicado que el PGOU de Jerez obliga a respetar un porcentaje de la parcela destinada a aparcamiento como zona verde, por lo que no se puede destinar todo este suelo a plazas de estacionamiento.