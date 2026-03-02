Urbanismo inicia un nuevo procedimiento de venta forzosa de la antigua bodega de la calle Sancho Vizcaíno

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Urbanismo, ha iniciado un nuevo procedimiento de venta forzosa para la sustitución del propietario incumplidor del antiguo casco bodeguero situado en la calle Sancho Vizcaíno 20, incluido en el Registro Municipal de Edificaciones Ruinosas y Solares, que sale a la venta por importe de 189.167 euros. El plazo para presentar ofertas concluye el próximo 30 de marzo de 2026.

La antigua bodega de la calle Sancho Vizcaíno 20, ubicada en el céntrico barrio de San Miguel, presenta un alto grado de deterioro debido al paso del tiempo y a la falta de mantenimiento por parte de sus anteriores propietarios. El expediente describe este inmueble como un “gran casco bodeguero catalogado, de 1.890 metros cuadrados de superficie, con imponente presencia urbana, que remata la manzana entre la calle Sancho Vizcaíno y Ronda Muleros, conformando la fachada a la plaza del Cristo de la Expiración, y de cronología predominante del siglo XIX; se divide en dos conjuntos edificatorios: un casco de bodega a dos aguas con una superficie aproximada de 1.400 metros cuadrados, y una edificación desarrollada en dos plantas con patio central.

Esta licitación se suma a la publicada hace unos días para la venta forzosa de otro casco bodeguero en desuso, situado en esta ocasión en la calle Rayón 3, que sale al mercado por importe de 103.404,38 euros, y que estará abierta hasta el próximo 16 de marzo; recordar también que otra de las fincas sometidas a venta forzosa, la de la calle Fernán Caballero 13, se encuentra actualmente en proceso de valoración de ofertas.

De esta forma, el Ayuntamiento "sigue apostando por la recuperación del patrimonio arquitectónico de la ciudad, y principalmente del centro histórico, a través de procedimientos de venta forzosa que permiten dar una nueva oportunidad a inmuebles abandonados que en su día se incluyeron en el Registro Municipal de Solares debido a que sus propietarios no cumplieron con sus deberes urbanísticos de edificación, rehabilitación y conservación. Asimismo, la venta forzosa contribuye a la regeneración del paisaje urbano, eliminando espacios degradados y propiciando la mejora del entorno en que se ubican las fincas sometidas a estos procesos", señala el Consistorio jerezano en un comunicado.

Respecto a la finca de la calle Rayón 3, cabe recordar que se sitúa en el entorno de Madre de Dios y que cuenta con una superficie de 1.065 metros cuadrados. Según consta en su expediente, “la tipología de la edificación responde a la tradicional de casco bodeguero jerezano, tratándose de un inmueble fechado en el siglo XIX que se encuentra en muy mal estado de conservación”.