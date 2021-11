El PP acusa al gobierno local de ocultar información del contrato de conservación del césped de Chapín

El PP de Jerez acusa al gobierno local de negarse a facilitarle parte del expediente del contrato de conservación del estadio de Chapín del pasado verano. "Quien algo esconde, algo teme", indican los populares en un comunicado, en el que denuncian la ocultación de información por parte del Ejecutivo de Mamen Sánchez.

Según Jaime Espinar, "el PSOE de Mamen Sánchez debe aclarar por qué sacó del expediente la información relativa a los trabajadores contratados para la realización de dichos trabajos, sus contratos y los documentos relativos al alta en la Seguridad Social".

Los populares recuerdan su derecho a tener acceso a una información que, "misteriosamente, desapareció del expediente cuando sí se le permitió el acceso a otros grupos municipales".

Al margen de que "se vuelven a conculcar los derechos de los concejales del PP y a discriminarlos", Espinar considera que la actitud del gobierno local "evidencia serias dudas sobre la información ocultada del expediente".

"¿Acaso es que no estaban en regla todos los contratos? ¿Acaso oculta el PSOE de Mamen Sánchez que pudo haber trabajadores no dados de alta?", se preguntan los populares, no sin apostillar que "si Mamen Sánchez no tiene nada que esconder o que ocultar, por qué retira justo esos documentos del expediente".