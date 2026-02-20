Manuel Alejandro acaba de cumplir 94 años. Toda una vida plena de canciones que le han convertido en el compositor más importante de la música popular contemporánea. Su prodigiosa memoria ha mantenido vivo el recuerdo de su profundo vínculo con el barrio de Santiago donde vivió sus primeros 20 años. Desde el domicilio familiar del número 7 de la calle Merced- su auténtica Casa Vital- descubrió con fascinación el flamenco, la cultura gitana y el compás que iría a fusionarse con la formación musical clásica, aprehendida de su padre don Germán Álvarez Beigbeder. En ese encuentro están las claves de su esencia, como a él mismo le gusta definir su personalidad humana y musical.

Manuel Alejandro ha proclamado sin cesar su amor por Jerez, y, en particular, por Santiago, desde todos los rincones del mundo. Por eso, y en justa correspondencia, la Asociación Unidos por Santiago viene apostando porque a los reconocimientos ya otorgados a Manuel Alejandro se sume ahora un espacio de referencia en nuestro barrio. Celebramos la reciente constitución de la Fundación Manuel Alejandro porque a través de ella Santiago va a tener la oportunidad de contar con un verdadero faro de preservación y proyección internacional del legado de Manuel Alejandro, y, también, y a la vez, con un vivero de nuevos músicos y nuevos escribidores de canciones.

Vaya, pues, nuestro abrazo y felicitación de cumpleaños a nuestro querido vecino y Maestro: ¡Larga vida al escribidor de canciones! ¡ Que no pare la Música!