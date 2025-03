‘Legado Andaluz’, el exitoso y premiado proyecto oleícola de Torrecera

Jerez/La almazara 'Legado andaluz' del joven agricultor de la pedanía jerezana de Torrecera Daniel Téllez, fue uno de los cinco proyectos premiados por el programa 'Tierra de Oportunidades' de CaixaBank.

Estos reconocimientos, centrados en impulsar la creación de empleo y el emprendimiento en zonas rurales en su edición de 2024, se entregaron el pasado mes de febrero en Madrid y, de los cinco proyectos ganadores seleccionados de entre más de 20 iniciativas finalistas, resultó elegido 'Legado andaluz' del torrecereño Daniel Téllez.

Tras este éxito, la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez, y la delegada de Empleo, Comercio y Empresa, Nela García, visitaron la ELA de Torrecera para conocer el proyecto oléicola de Daniel Téllez.

Primera almazara móvil de la provincia

Se trata de un proyecto familiar en torno al aceite de oliva de calidad, con el valor añadido de tener en mente la puesta en marcha de la primera almazara móvil de la provincia para facilitar la molienda a más productores de la zona, y que también contempla el desarrollo de experiencias de oleoturismo.

Antes de la visita a la finca de olivares de la familia de Daniel Téllez, las representantes municipales fueron recibidas en el Ayuntamiento de Torrecera por el alcalde Francis Arcila, acompañado de la gerente de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez y Costa Noroeste de Cádiz, Yolanda Sanz.

La iniciativa de Daniel Téllez, antes del reconocimiento de CaixaBank, fue una de los 4 ganadores en la convocatoria comarcal que lanzó el GDR Campiña de Jerez y Costa Noroeste de Cádiz durante 2024.

Susana Sánchez, Nela García, Francis Arcila y Yolanda Sanz recorrieron los olivares acompañados Daniel Téllez. El joven galardonado reconoció que “cuando me dijeron que había logrado uno de los cinco primeros premios de entre los 1.960 proyectos que se presentaron de toda España a la convocatoria, no me lo podía creer; todavía tengo los nervios de la recogida del galardón”, afirmaba el premiado.

Las representantes municipales trasladaron el reconocimiento del Ayuntamiento de Jerez al joven innovador y se interesaron por conocer los detalles del proyecto. Susana Sánchez y Nela García, en este sentido, expresaron su convencimiento de las múltiples posibilidades que la zona rural de Jerez ofrece para el desarrollo de actividades económicas relacionadas con la agricultura, la ganadería y su industria transformadora.

Susana Sánchez y Nela García expresaron su enhorabuena y animaron a Daniel Téllez seguir cosechando éxitos “para que esta empresa consiga su objetivo de impulsar el emprendimiento joven rural, la creación de empleo y la contribución para fijar la población a sus núcleos rurales”.

Daniel Téllez García es maestro de almazara pero también informático, es el perfil de joven formado que, sin embargo, “apuesta por quedarse a desarrollar su proyecto de vida en su territorio”, comentaron las responsables municipales.