Leonardo en Jerez: aviso amarillo el jueves 5 por fuertes vientos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de un recrudecimiento de las condiciones meteorológicas a partir de las 22.00 horas de este martes con el impacto de la borrasca Leonardo por el sur peninsular, acompañada de una masa de aire de origen tropical con previsión de precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, donde las condiciones de saturación del suelo ya es extrema, por lo que conllevará un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántico andaluza como en la mediterránea, junto con posibles deslizamientos de tierra.

Leonardo trae también una intensificación del viento con rachas muy fuertes en amplia zonas y temporal marítimo, con caídas de árboles, ramas y daños en bienes e infraestructuras. Según Aemet, este miércoles será el día de mayor adversidad del episodio y las precipitaciones generalizadas persistirán durante la primera mitad del jueves.

En efecto, este jueves continuarán llegando frentes asociados a Leonardo, con precipitaciones generalizadas y abundantes. Podrán ser fuertes en Galicia y también en zonas montañosas del centro y del sur de la península y en el Estrecho, sin descartarse en otros puntos del interior peninsular.

"Mucha precaución con el viento, por lo tanto el jueves", ha advertido el portavoz de Aemet.

Aviso amarillo por viento en Jerez este jueves 5.

En este sentido, la Aemet tiene activado el aviso amarillo por fuertes vientos en Jerez y su campiña (rachas máximas previstas de 80 km/h) el jueves desde las 00:00 horas hasta las 17:00 horas. El viento de componente oeste se conjugará con cielos cubiertos y probabilidad de lluvia durante toda la jornada.