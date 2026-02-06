Leonardo en Jerez: aviso amarillo este viernes 6 por posibilidad de tormentas

El viernes se mantendrá la inestabilidad en la mayor parte de la Península gracias a la influencia de la borrasca Leonardo con precipitaciones y mayores acumulados en Galicia, Sistema Central, Estrecho y vertiente oeste de las Béticas, donde podrán ser localmente fuertes o persistentes, rachas de viento fuerte y nevadas.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Leonardo continuará provocando precipitaciones generalizadas en la vertiente atlántica, Alborán y Aragón, aunque menos abundantes que en días previos. Se registrarán bancos de niebla matinales en regiones de montaña.

Habrá lluvias de carácter débil y ocasional en el Cantábrico, Baleares, fachada oriental y resto del nordeste peninsular, con un predominio de cielos poco nubosos o con intervalos nubosos en estas zonas. Las precipitaciones podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormenta y granizo en zonas del oeste peninsular y litoral sur.

Se prevén nevadas en montañas de la mitad norte a cota en torno de 1.100/1.500 metros, pudiendo bajar a 900 metros en el noroeste al final de la jornada, y a 1.400/1.800 metros en las del sureste.

Las temperaturas descenderán de forma generalizada en la Península y Canarias. Solo aumentarán en el tercio nordeste peninsular, mientras no se registrarán cambios en las mínimas. En Baleares, las mínimas continuarán sin cambios y las máximas descenderán. Habrá heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular y serán moderadas en Pirineos.

Predominará el viento moderado del oeste y suroeste en la Península y Baleares; será flojo en el interior del tercio nordeste peninsular, y alcanzará intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Baleares y litorales del sur y noroeste peninsular. Se esperan además rachas muy fuertes en interiores de la fachada oriental, sistemas Béticos y montañas del extremo norte.

En Andalucía, la Aemet pronostica intervalos de cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas, ocasionalmente acompañadas de tormentas, localmente persistentes y sin descartar que sean ocasionalmente fuertes en el área del Estrecho y las sierras Béticas.

Previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para este viernes 6 en Jerez.

En efecto, en Jerez y su Campiña la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo desde las 14:00 hasta las 18:00 horas por peligro, aunque bajo, de tormentas acompañadas de rachas muy fuertes ocasionales y de granizo menudo.

A lo largo de la jornada, la Aemet prevé lluvias hasta mediodñia y luego un intervalo con cielos cubiertos pero sin apenas lluvia y la mencionada posibilidad de tormentas.