Las letras que nunca deben faltar en nuestra Navidad

El Espacio Abierto Jerez será escenario este sábado 26 de noviembre a partir de las 13 horas de la presentación del libro 'Lah letrah de nuehtra Zambomba', un trabajo colectivo que han dado forma Belenish Moreno-Gil, Claudia GR Moneo y Lucía Franco.

Las tres autoras abanderan una publicación, el noveno libro de su proyecto editorial Prima Luce Natus, que comenzó a gestarse hace ahora un año y que pretende ser un alegato a la tradición oral de nuestra Navidad.

Cada pilar del trabajo cumple su función de ahí que Lucía Franco, filóloga, se haya encargado de todo el aspecto linguístico, Belenish Moreno-Gil ha llevado a cabo el apartado más musicológico y Claudia GR Moneo, todas las ilustraciones.

"Este libro nace con la idea de volver a recordar todos aquellos romances y coplas que con el paso de los años se han ido perdiendo. Hoy por hoy, la gente cada vez canta menos, no sabe cuál es el repertorio navideño, por eso creo que era necesario hacer una publicación de este tipo. Date cuenta que en mi caso, por ejemplo, aprendí de mis abuelos, que ya no están, algo que ya no pueden tener mis primos más pequeños, de ahí la importancia de rescatar todas estas coplas y romances".

Lah letrah de nuehtra Zambomba contiene 56 villancicos escritos como se cantan en Jerez, pero previamente "hemos hecho un pequeño prefacio en el que se explica cómo surge la zambomba, su concepción histórica y todo su desarrollo, más que nada a modo de contexto", señala Belenish.

Junto a ello, a través de Lucía Franco, se ha recogido "a modo de libreto", "todas esas letras que se cantan pero escritas bajo la norma andaluza, porque en las publicaciones que hay por ahí, cada una está escrita de una forma diferente".

Su trabajo no pretende "que sea una biblia, ni mucho menos, porque sabemos que las letras de los villancicos, todo lo que es tradición oral, se modifican y están vivos".