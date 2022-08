"Ya soy libre". La libertad condicional del ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco ha llegado a su fin. Es ya un hombre libre, sin restricciones de movimiento, que esta mañana de martes se mostraba eufórico ante este nuevo estado. "No he podido pasearme por el territorio de Cádiz desde el año 2014. No puedo decir que me sienta de ninguna manera en especial porque todavía lo estoy digiriendo. No tengo una escala de prioridades de lo primero que voy a hacer. Es cierto que la cosa invita a mirar hacia atrás, y como no quiero mirar hacia atrás, voy a reafirmarme y pensar positivo. No quiero mirar hacia atrás porque entonces sería volver a ver los demonios. Hoy no quiero volver hacia atrás. Cuando esté tranquilo en casa haré una mirada hacia atrás, pero no mucho. Y luego emprenderé el futuro hacia delante. Y ya está", comenta el ex político a este Diario.

Sobre la siguiente meta, el indulto, dice que lo lleva esperando desde hace un año y medio. "Pero es una cosa que se ha puesto de moda por el tema del señor Griñán y compañía, pero la mía está desde antes. Y como dije hace poco, mi indulto no es para entrar en la cárcel, que ya estuve, sino para que se me haga cierta justicia, ya que la justicia fue incapaz de hacer justicia, quizás por el carácter azulado que tiene la justicia en este país".

Hay que recordar que el indulto a Pedro Pacheco está sobre la mesa del Ministerio de Justicia, que es el que debe analizar la petición y decidir si procede elevarla al Consejo de Ministros, que es quien decide su concesión. Desde mediados del pasado mes de junio el Ministerio de Justicia ya tiene el expediente completo con la petición de indulto para el ex alcalde de Jerez, quien ha solicitado que se le exima de las penas de inhabilitación que aún pesan sobre él tras varias sentencias condenatorias. Pacheco cumplió pena de cárcel por el ‘caso asesores’ pero sigue esperando el indulto que deje sin efecto la inhabilitación para ejercer cargo público para volver a la vida política a sus 73 años.

Atentos a todos estos movimientos está la Plataforma Pro Indulto a Pedro Pacheco, que no esconde su “inquietud” por las noticias que se suceden sobre el posible indulto a Griñán mientras no hay noticias sobre la petición del ex alcalde jerezano.