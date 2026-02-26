El libro ‘El cante después del cante’ se presenta en el CADF con la ilustración de Luis Moneo

El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco acoge este viernes 27 de febrero a partir de las 12.30 horas la presentación del libro “El cante después del cante”, que ha sido publicado por el investigador Chemi López.

El libro, basado en un excelso trabajo de investigación, se centra en los orígenes de la industria discografía flamenca.

En este primer volumen, subtitulado La Era Acústica (1878-1926), el investigador astigitano profundiza en los secretos y en la influencia de los sistemas de grabación en la evolución de la industria discográfica flamenca y, en definitiva, del propio Cante. Desde la aparición del fonógrafo primitivo de Edison hasta la llegada de las grabaciones eléctricas con micrófono, incluyendo fechas de grabación y edición, técnicos, contextualización social y artística, datos biográficos de los intérpretes y productores, repertorios, así como la historia de los sellos fonográficos y discográficos que se ocuparon de nuestro género.

El acto contará con la ilustración musical de los jerezanos Luis Moneo y Juan Manuel Moneo. El acceso es libre.