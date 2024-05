Sin licencia para cantar

El escenario de las calles de Jerez es bien conocido por José Manuel Peña, profesor y miembro de La Banda de Eleanor Rigby y de Wonderwall, grupos que siempre tienen una apretada agenda de conciertos. A él 'se sube' desde hace más de 20 años sin licencia, aunque nunca se la han pedido. "Pero mi sorpresa ha sido que pedí permiso para cantar en el paseo marítimo de Cádiz este verano, porque allí sí hay que tenerlo, y resulta que me lo han concedido para todo el año y para tocar en diferentes puntos de la ciudad", cuenta Peña.

Una situación que tanto José Manuel como otros artistas (y nombra a Camilo y a Víctor Caro) desean que en Jerez también se regule. "Hemos tenido varias reuniones con el Ayuntamiento, pero nunca se ha llegado a nada en concreto. A todos nos gustaría tener un carnet de música como hay en Madrid, Sevilla, Barcelona, Cádiz... para poder estar legalmente, con nuestro horario y protegidos, ya sea un músico, como el mimo, el que hace pompas... Es una pena que después de tantos años sigamos así".

Porque la calle "es un poco la ley de la selva, hay de todo, aunque lo normal es que no pase nada si haces bien las cosas y no molestas a nadie. O lo mismo un día los comercios y vecinos se han quejado por alguien que hace excesivo ruido, luego llego yo al día siguiente y me dicen que no me ponga por lo que pasó el día anterior, y pago yo. En el permiso de Cádiz te viene un mapa de los lugares en los que me puedo poner, el horario, los decibelios que no puedo superar... Muy bien".

Porque en la calle hay de todo, "y hay que diferenciar los que somos artistas callejeros a otras cosas, que todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, pero... Estas licencias permitirían legislar el sector, que es lo que queremos desde hace años".

"Es una auténtica pena -publica Peña en sus redes sociales junto a una foto de la licencia gaditana- que Jerez no disponga todavía de una normativa que regule dicha actividad, sobre todo, tras haber mantenido en los últimos años varias reuniones al respecto. Si realmente queremos ser Capital Europea de la Cultura, alguien debería de tomar cartas en el asunto. Es cuestión de buena voluntad".

"No es mi caso depender de estar en la calle para vivir, pero hay gente que sí y estaría bien que estuvieran con su licencia también. En Rota, por ejemplo, me han dado la licencia durante dos años, un papel que me protegía. Yo, entre estar en un sitio con carnet o no, prefiero estar donde esté regulado. Me da más tranquilidad".

Para José Manuel, el escenario de la calle es tan importante como el de un teatro. "Puedo estar en uno un día y al siguiente actuar en el otro con luces y a lo grande. La calle es mi escuela y nunca la voy a dejar".