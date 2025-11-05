María Rosa Durán, Begoña de la Marta y Begoña Arana, candidatas al Premio Mujer Imparable Gaditana 2025

La asociación Red Profesional #MujeresImparables celebrará su Gala X Aniversario y el Premio #MujerImparable Gaditana 2025 el próximo martes 11 de noviembre en la Sala Multimedia de los Museos de la Atalaya a partir de las 18:00 horas.

La emocionante cita que destacará los diez años de historia de la entidad inclusiva, y su compromiso con las mujeres profesionales, emprendedoras y empresarias, reconocerá a dos miembros de la asociación como referentes de inclusión a nivel nacional: Cris Rubio, deportista paralímpica española de tenis de mesa y entrenadora de tiro con arco; e Inma García Peris, promotora de Igualdad y creadora de la exposición fotográfica DOUBLE que aborda su experiencia con la baja visión y la visión doble.

Eugenio Camacho, conductor de la gala, iniciará a continuación un coloquio con las candidatas al Premio #MujerImparable Gaditana 2025: María Rosa Durán, científica jerezana líder del proyecto Recaída 0: Matemáticas contra la Leucemia Infantil; Begoña de la Marta, consultora de negocios internacionales y fundadora de Frauenalia en Alemania; y Begoña Arana, directora general y fundadora de Betania, entidad social nacional que lucha contra la exclusión social grave en cinco líneas de acción.

El gran jurado está compuesto por la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, la alcaldesa de Jerez, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz y la vicerrectora de Emprendimiento y Empleabilidad de la Universidad de Cádiz. La presidencia del jurado la ostenta Marisa de Azcárate, galardonada con el premio #MujerImparable Gaditana en 2023.

El fallo del galardón se anunciará en la gala tras una deliberación que se augura difícil, ante las meritorias trayectorias de las candidatas y la calidad de sus proyectos innovadores con gran impacto social, explican desde la organización.

La asociación también reconocerá la labor de profesionales de la Red que, a lo largo de estos diez años, han impulsado el talento y el liderazgo femenino imparable en la provincia de Cádiz. El evento cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz y la valiosa colaboración del Ayuntamiento de Jerez.