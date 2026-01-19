Llamamiento urgente en Jerez: El Hospital abre 12 horas para donar sangre tras el accidente de Córdoba

Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ubicado en el Hospital de Jerez.

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, que se encuentra ubicado en el Hospital Universitario de Jerez, ha realizado este lunes un llamamiento especial a la donación de sangre en la provincia. Para ello, los puntos fijos de donación del Hospital de Jerez y Puerta del Mar de Cádiz permanecerán de forma excepcional abiertos ed fortma ininterrumpida de 9 a 21 horas.

Desde el centro detallan que como consecuencia del trágico accidente ocurrido este domingo en Córdoba, con decenas de fallecidos y heridos, las reservas de la Red Andaluza de Medina Transfusional, Tejidos y Células se han visto "gravemente reducidas". Por este motivo, desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz han realizado este llamamiento urgente.

Además de estos puntos fijos, se pueden consultar las puntos móviles de donación en el código QR facilitado.

Cartel del llamamiento en el que puede consultarse el QR con los puntos móviles de donación.

"Confiando en la solidaridad de la ciudadanía ante situaciones de necesidad, rogamos a las personas que decidan colaborar mediante donación, acudan de manera escalonada, con el fin de poder ofrecerles la mejora atención posible. Muchísimas gracias de antemano por vuestra generosidad", recalcan desde el Centro.