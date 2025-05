Llega a Jerez 'Educar con cerebro', "un gran compañero" en la neurocrianza

"La neurocrianza es el arte de sembrar con amor incondicional, regar con presencia consciente y cosechar seguridad emocional". La Librería Alavera de Jerez (Luz Shopping) acogerá este viernes, 9 de mayo, a las 18:30 horas, la presentación del libro 'Educar con cerebro' (Grijalbo), de la autora Elvira Perejón (@educacionincondicional). Un manual de hábitos y herramientas de crianza y neuroeducación con enfoque en la salud mental y emocional. La autora será entrevistada por Ruth Falquina, doctora en Inteligencia Artificial aplicada al branding, una de las 100 personas más creativas en los negocios según Forbes 2025. El acto, que será "muy especial", contará con música en directo y una sorpresa para los asistentes. Puedes reservar tu plaza por WhatsApp o llamando al 663 81 20 62.

Un libro, ya a la venta, que la autora tenía en mente "desde hace bastante tiempo" y que ya en la preventa agotó la primera edición. "Mi objetivo con esta obra era hacer una guía de neurocrianza que fuera práctica, bien fundamentada y respaldada por estudios actuales, que cuenta además con una amplia bibliografía", destaca Perejón. 'Educar con cerebro' recoge estrategias y herramientas para educar conociendo cómo se desarrolla el cerebro infantil, desde la neurocrianza y la evidencia científica, pero con un enfoque práctico y cercano. "Se habla de diferentes temas que conforman los pilares de todo mi proyecto (Educación Incondicional) como tener una nueva perspectiva del comportamiento infantil, dejando a un lado la mirada adultocentrista y de etiquetas, y observarlo como un cerebro que está en construcción. También hablamos de los neuromitos que corren como la pólvora alrededor del cerebro, invitando también a cuestionar a la gente, a que piense desde una visión más integral. Hay consejos para estimular el lenguaje, para la lectura con los más pequeños, la gestión de las pantallas desde un 'solucionario', para saber cómo actuar y que los padres y madres dejen de sentirse culpables".

Cartel de la presentación.

'Educar con cerebro' se puede leer desde el embarazo hasta los 12 años. "También en el apartado de las emociones hablamos de comportamiento parental positivo, en el que los lectores aprendan a ser faros, referentes, ya que nuestros comportamientos, nuestras reacciones, influyen directamente en nuestros hijos. Es importante educar desde ese amor incondicional y que el amor nunca sea moneda de cambio. Porque como humanos no somos perfectos, pues también aportamos pasos, por ejemplo, para mantener la calma, entre otras muchísimas herramientas, como la música, que se traducen en apoyo continuo a los padres y madres. Porque el libro está diseñado como un manual, una guía, un compañero al que volver cuando haga falta. Es ayudar a las familias a navegar en los retos que tenemos hoy en día. Es ponérselo fácil a los padres y que puedan criar con las tres b: bueno, bonito y barato. También es un libro para decirles que muchas de las cosas que están haciendo las están haciendo genial y que cuentan además con este respaldo para dejar de cuestionarse". Y no sólo se habla del cerebro de los más pequeños, también de cómo cambia el de los adultos en etapas como el embarazo, posparto, durante la crianza, la pareja, los padres, etc.

Más sobre Elvira Perejón

Elvira Perejón es neuroeducadora y especialista en neuropsicología infanto-juvenil, con una formación avanzada en dificultades de aprendizaje y estimulación temprana. Maestra de Educación Primaria con especialidad en Lengua Extranjera y maestra de Educación Infantil, es una reconocida formadora de familias y profesionales, así como speaker y divulgadora en redes sociales como CEO y cofundadora de Educación Incondicional.

Autora de cuentos infantiles y cantados como Lupita quiere ser mariachi, su expertise abarca la estimulación musical temprana, la literatura infantil respetuosa y el aprendizaje basado en el juego. Compagina su labor formativa con el desarrollo de eventos educativos para familias y profesionales, colaborando activamente con medios de divulgación y proyectos pedagógicos y de crianza.

Más sobre Ruth Falquina

Ruth Falquina es CEO y Co-Fundadora de Estado Latente, pionera en tecnocreatividad e inteligencia artificial. Trayectoria excepcional de 25 años la intersección entre creatividad y tecnología. Tras una sólida carrera en grandes agencias y empresas multinacionales, donde lideró estrategias para las marcas más influyentes del mundo, entendió que la transformación empresarial requería ir más allá de los modelos tradicionales. Con esa visión, fundó en 2013 Estado Latente, agencia de tecnocreatividad que combina un profundo conocimiento tecnológico con una capacidad única para generar soluciones de negocio innovadoras. Bajo su liderazgo, un equipo multidisciplinar de ingenieros, estrategas y creativos desarrolla frameworks, conceptos, campañas, productos, prototipos y formaciones impulsadas por IA en proyectos pioneros. Entre ellos, el primer packaging y la primera portada de revista creadas con IA, el diseño del escenario del MWC, contenidos para Cuarto Milenio o la primera campaña de realidad virtual en Centroamérica para la Autoridad de Turismo de Panamá. Ha desarrollado proyectos de IA aplicada para ISDIN, Foodiverse, Indra, Amnistía Internacional, DAMM, entre otros.

Comprometida con la divulgación e investigación científica, es PhD sobre IA & branding, dirige el Máster IA para Marketing e IA para Producción Audiovisual en el Instituto de Inteligencia Artificial, investiga para la UE sobre alfabetización algorítmica. Posee dos patentes y ha sido reconocida con galardones como WINA, FICE, Eurobest y Effie y en 2025 incluida en la prestigiosa revista Forbes Top 100 más creativos en los negocios.

Su capacidad para anticiparse a las tendencias y aplicar la tecnología con un enfoque estratégico ha convertido a Ruth en una de las voces clave en la evolución del sector.