Bárbara Rey y Fran Rivera visitan la Feria de Jerez

La Feria del Caballo de Jerez siempre se convierte cada año en pasarela de famosos que quieren visitar el Real jerezano. Y este martes, ya se pudo ver disfrutando del ambiente de las casetas a Bárbara Rey, que ha estado en la ciudad en numerosas ocasiones por motivos profesionales, pero nunca había podido disfrutar de la Feria, hasta ahora, tal como apuntó en una entrevista a Canal Jerez TV en la caseta Amigos del Patio. La artista, que reside en Marbella, aseguró que pretende regresar a Jerez el próximo año, "habiendo tomado algunas clases de baile para estar a un mínimo nivel de lo bien que se baila aquí en Jerez".

La actriz coincidió en el Real, pero no en ninguna caseta, con el torero Fran Rivera, que también estuvo en la Feria este martes con unos amigos. Un encuentro que hubiera sido muy peculiar después de que el empresario hubiera dicho días atrás, durante una fiesta celebrada por el Turronero en el Real de Los Remedios, que "ojalá hubiera sido ella mi madrastra y no la hija de fruta que me tocó", en clara alusión a Isabel Pantoja, con quien no mantiene una buena relación. Hay que recordar que Bárbara Rey mantuvo una relación con Paquirri antes de que el torero iniciara su historia con la tonadillera.

La presencia de famosos en el Real a buen seguro engrosará la lista de nombres a lo largo de la semana.