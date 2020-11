Los comerciantes claman contra el corte de luz este viernes en el centro

El corte del suministro eléctrico programado para este viernes por Endesa entre las 8.30 y las 16 horas en algunas de las principales arterias comerciales del centro, entre ellas la calle Larga, ha provocado gran indignación entre los comerciantes afectados por una medida que califican de “demencial” en plena pandemia y con el recorte del horario de cierre.

Acoje se ha hecho eco del malestar de sus afiliados, que discrepan tanto del horario como del día elegido para esta intervención, que entienden debería realizarse preferentemente en domingo y, de no ser posible, adelantarlo a la madrugada o retrasarlo hasta después del cierre de los negocios a las seis de la tarde.

A juicio de Ángel Moreno, propietario de Gelovisión en calle Larga, “programar un corte en pleno horario comercial y en viernes, con la que está cayendo, es de juzgado de guardia; que lo hagan un domingo o a las seis de la mañana”.

Moreno lamenta además que no se avise a los afectados con antelación más allá del anuncio publicado en prensa. “Me he enterado a través de un conocido que ha visto un papel colgado en algún sitio, pero lo suyo, como mínimo, es que avisen puerta a puerta, y en mi caso es mejor cerrar, porque no vamos a poder trabajar en toda la mañana, ya que sin luz no se puede graduar la vista ni hacer nada”. “Le afecte a quien le afecte, es una injusticia que corten la luz en horario comercial; que nos dejen respirar un poco”.

Otro comerciante del centro muestra en redes sociales su malestar por el corte de suministro, al tiempo que relata su infructuoso intento de presentar una reclamación vía telefónica después de perder toda la mañana en el intento.