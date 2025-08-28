Luz Shopping, un referente en proyectos solidarios a favor de Jerez y su comunidad

Desde su apertura, hace casi 15 años, Luz Shopping ha consolidado su papel como un referente en solidaridad, inclusión y compromiso con la comunidad. Su implicación social y económica con Jerez y la provincia de Cádiz ha sido clave para impulsar iniciativas que apoyan a personas en situación de vulnerabilidad y fomentan un desarrollo sostenible y comunitario.

Con motivo del Día Internacional de la Solidaridad, que desde el año 2000 se celebra cada 31 de agosto, repasamos las acciones solidarias de Luz Shopping en favor de su comunidad.

Armario Solidario, en colaboración con Madre Coraje

Una de las acciones más destacadas ha sido el Armario Solidario, en colaboración con la Fundación Madre Coraje, en la que, gracias a la participación de 1.875 personas, se recogieron más de 21.000 prendas, lo que equivale a 5.190 kilos de ropa donada. Esta iniciativa ha dado una segunda vida a textiles que, además de reducir residuos, han servido para ayudar a realizar proyectos sociales de alto impacto. Desde Luz Shopping, se destaca la generosidad de los visitantes, sin la cual no habría sido posible alcanzar estos resultados.

Moda-Re: economía circular con impacto social

La tienda Moda-Re, gestionada por Cáritas y ubicada en Luz Shopping desde noviembre de 2023, es otro ejemplo de compromiso social. Con más de 30.000 prendas y complementos vendidos y más de 15.000 clientes, este proyecto no solo promueve el consumo responsable, sino que también genera empleo y formación para personas en situación de exclusión, favoreciendo su inserción laboral.

Huertos solidarios: agricultura con propósito social

El compromiso con la comunidad también se materializa en los huertos solidarios, un proyecto que ha crecido año tras año. Actualmente, Luz Shopping cuenta con 89 huertos de 50 m², de los cuales el 76% están gestionados por ONG y asociaciones locales, en los que se cultivan verduras y hortalizas destinados a comedores sociales y personas en situación de vulnerabilidad. Estos espacios también fomentan la agricultura ecológica, el consumo responsable y la inclusión social. Además, parte de los huertos se reserva para centros escolares, donde los niños aprenden a cultivar con el acompañamiento del equipo de jardinería del centro.

Cambiador inclusivo: un referente nacional e internacional

Luz Shopping ha sido pionero en accesibilidad con la creación del primer cambiador inclusivo en un centro comercial en España. Este espacio está diseñado para garantizar la autonomía y el bienestar de personas con necesidades específicas de apoyo en la higiene y es el primero en Europa en incorporar un aparato sanitario adaptado para personas ostomizadas.

Compromiso Solidario Luz: una plataforma digital para canalizar la ayuda

El centro está desarrollando la plataforma digital Compromiso Solidario Luz, una herramienta que conectará a personas y organizaciones con proyectos sociales y medioambientales., permitiendo canalizar donaciones, difundir iniciativas y facilitar la recaudación de fondos, impulsando aún más el impacto positivo en el entorno.

Premios Solidarios Luz Shopping

En los próximos meses, se lanzará la segunda edición de los Premios Solidarios Luz Shopping, junto con Ikea Jerez, siendo los trabajadores de Luz Shopping e Ikea quienes elijan la ONG local beneficiaria del premio, con el fin de seguir apoyando proyectos que generen un impacto real en nuestra comunidad.

“En Luz Shopping creemos en el compromiso y en el espíritu colaborativo que nos definen desde nuestros inicios. Siempre hemos querido ser un lugar de encuentro que va más allá de lo comercial, comprometido con el desarrollo social, cultural y económico de Jerez y de toda la provincia de Cádiz. Desde que abrimos en 2010, desarrollamos este tipo de acciones porque creemos firmemente en la fuerza de la colaboración como motor de cambio social real. Y lo seguiremos haciendo, porque forma parte de nuestra identidad”, afirma Rosario Fernández-Gao, responsable de Marketing de LUZ Shopping.