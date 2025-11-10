Más luz para la violencia contra las mujeres en Jerez

El Ayuntamiento de Jerez ha presentado recientemente, junto con el Consejo Local de las Mujeres y entidades e instituciones participantes, el ciclo de actividades ‘Las mujeres no somos mercancía: sin demanda no hay prostitución ni pornografía’.

La programación de actividades conmemorativas del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, se ha centrado este año en la denuncia de las diferentes formas de violencias sexuales, y en la educación y sensibilización destinadas a la prevención de las mismas. En la presentación de las actividades estuvieron participaron representantes del Ateneo de Jerez, Amnistía Internacional, AFRA Asociación de Feministas Radicales Andalucía, DIV Mujer y la Federación Sol Rural.

Programa de actos

La programación conmemorativa del 25N se extenderá durante todo el mes de noviembre. Tiene como novedad la iluminación morada del Minotauro, en cuya rotonda se ha instalado ya un monolito para que durante todo el año “se convierta en un emblema contra la violencia machista”. El monolito ha sido inaugurado este lunes 10 de noviembre.

El 'nuevo' Minotauro de Jerez: ahora es morado

El ciclo de actividades comenzó el pasado 3 de noviembre con la inauguración de la campaña en los autobuses urbanos, que llevan mensajes de sensibilización “a todos los rincones de Jerez”.

La Casa de las Mujeres será escenario de buen número de las actividades previstas durante este ciclo. Tras la cita del pasado viernes, el 14 de noviembre será escenario de la Jornada ‘Trabajando en red por la Igualdad’, organizada por la Federación de Mujeres Sol Rural.

Asimismo, el miércoles 19 noviembre se celebrará a las 11.30 horas una sesión de Musicoterapia a cargo de Delia Pela, también en la Casa de las Mujeres. Este equipamiento acogerá desde el lunes 24 de noviembre la Exposición Fotográfica. ‘Hazara. Constumbrismo y autoficción en Afganistán’, que se podrá visitar hasta el 5 de diciembre

El jueves 13 de noviembre se presentará a la comunidad educativa la III Edición del ‘Recetario de Relaciones Amorosas Sanas y Sabrosas. Amores en buen trato’, en los Claustros de Santo Domingo. Este recetario es una Guía didáctica destinada a alumnado a partir de 12 años elaborada a partir de los trabajos ganadores de las dos últimas ediciones del Certamen Literario de Poemas y Cartas de Amor en buen trato.

La Sala Paúl acogerá a partir del 18 de noviembre un Taller de Autodefensa Feminista impartido por Paloma Tosar, que se celebrará durante cuatro tardes para fomentar el empoderamiento y la resiliencia de las mujeres como forma de prevención y protección.

La programación incluirá un año más una actividad cultural que en esta ocasión estará protagonizada por la Compañía Blanca Marsillach, con el monólogo ‘Te lo dedico’, que utiliza el teatro desde un enfoque dinámico y divertido como herramienta pedagógica y reflexiva. Será el 20 de noviembre, en la Sala Compañía.

El viernes 21 de noviembre Consejo Local de las Mujeres y Delegación de Igualdad promoverán una sesión de sensibilización en la plaza de Abastos, para dar difusión a la manifestación del día 25.

El ciclo del 25N contará de nuevo con una jornada para estudiantes y profesionales organizada en colaboración con la Unidad de Igualdad de la UCA, y que en esta ocasión se celebrará el jueves 27 de noviembre en el Campus con el título ‘Violencias sexuales: Análisis de la realidad y propuestas de intervención’.

Ayuntamiento, Consejo Local y entidades participantes, han animado a toda la ciudadanía a sumarse el 25 de noviembre a la manifestación que comenzará a las 17 horas con la colocación de la pancarta ‘Contra las violencias machistas’ en la fachada del Ayuntamiento. La manifestación partirá desde la calle Consistorio para continuar por Arenal, Corredera, Madre de Dios, Minotauro, Medina, Honda, Rotonda de los Casinos, y finalizar en la Alameda del Banco.

Además, la fachada de la Biblioteca estará engalanada con el Lazo Morado desde el 17 de noviembre como símbolo de compromiso con las mujeres y en contra de la violencia, recordando así el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Jerez en la lucha contra la violencia hacia la mujer.