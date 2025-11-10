La nueva normativa para patinetes de 2026: seguro obligatorio y multas de hasta 1.000 euros

Hace ahora seis años, en 2019, Jerez, como otras muchas ciudades del país, vivió el aumento del número de patinetes eléctricos. Estos Vehículos de Movilidad Personal comenzaron a proliferar por las calles teniendo en cuenta que se trata de un modo de locomoción económica y que solventa problemas como la falta de aparcamiento.

Su rápida progresión, unido a la velocidad de desplazamiento, generó, meses después de su llegada a las ciudades, una oleada de quejas ante la falta de control y el aumento generalizado del número de atropellos. Precisamente por esta necesidad, la Dirección General de Tráfico puso en marcha en enero de 2021 una nueva normativa en la que por primera vez dichos vehículos se veían obligados, a partir de entonces, a cumpliar las normas de circulación como cualquier moto o coche, prohibiendo su circulación por las aceras y limitando su velocidad.

Del mismo modo, el Ayuntamiento, entonces gobernado por el Partido Socialista, también llevó a cabo la modificación de la Ordenanza de Municipal de Circulación en octubre de ese mismo año, obligando a usar casco y limitando la edad mínima para su uso a los 15 años, entre otras particularidades, y poniendo en marcha campañas de concienciación.

A día de hoy, el uso del patinete eléctrico en Jerez sigue siendo un problema, pues pese a la citada ordenanza, a diario se pueden ver jóvenes a toda velocidad por las aceras de cualquier calle, sin casco e incluso en alguna ocasión, manejados por usuarios con edades inferiores a los 15 años mínimos establecidos.

Esta situación, unido a los múltiples atropellos sucedidos a lo largo de los últimos meses, ha hecho que el gobierno local haya endurecido los controles de un tiempo a esta parte, especialmente en algunas zonas céntricas donde la proliferación de patinetes es continua y alta. Aún así, son muchos los patinetes sin control que deambulan a diario por calles, plazas y esquinas, un problema que, lejos de minimizarse, ha ido agravándose.

El propio Ayuntamiento ha puesto en marcha diversas campañas de control de circulación, campañas que pese a todo no terminan de calar entre la ciudadanía que utiliza este medio de locomoción.

La Policía Local asegura que en estos últimos meses han sido numerosas las denuncias realizadas por los diferentes agentes de la ciudad, "la mayoría por circular con dos pasajeros, otras por llevar cascos de música mientras conducen y otras por circular por el acerado, que desgraciadamente, es una norma común", aseguran agentes consultados.

A ello se unen los numerosos accidentes acaecidos en lo que llevamos de año, accidentes que no han sido, afortunadamente, graves, pero sí que han causado lesiones importantes, principalmente, tal y como informan desde la Policía Local "por atropello a viandantes en pasos de peatones".

Cambio en la normativa

De cualquier forma, a partir del 2 de enero, la DGT ha vuelto a introducir novedades en la normativa, tratando así de igualar criterios en todas las comunidades autónomas y eliminar las diferencias actuales entre municipios, donde actualmente cada uno tiene su pertinente ordenanza. La intención a partir de ahora es clara, ya que se pretende, por encima de todo, que circular en patinete exija la misma responsabilidad que hacerlo en cualquier otro vehículo motorizado.

El primer cambio importante a partir de ahora será la obligatoriedad de llevar un seguro. Desde principios del año 2026, conducir un patinete o una bicicleta eléctrica será sinónimo de llevar una póliza de responsabilidad civil que se haga cargo de posibles daños a terceros, tanto personales como materiales. Es decir, en la práctica se asemeja bastante a tener un seguro a terceros de un coche o una moto.

Esta situación convertirá a los patinetes y bicicletas eléctricas en vehículos personales ligeros, es decir, que el propietario o propietaria pasa a ser conductor en lugar de usuario, un hecho que implica la obligación de cumplir normas más serias.

Otro de los cambios que entrarán en vigor, si bien es cierto que su proceso será paulatino, es la obligatoriedad de registrar a los patinetes en la Dirección General de Tráfico, es decir, contar un con certificado de circulación que demuestre que cumple con una serie de requisitos técnicos, además de llevar una matrícula o etiqueta visible. Este hecho permitirá identificar el vehículo ante cualquier sanción que se le pueda realizar.

El seguro de responsabilidad civil de los patinetes puede oscilar entre los 20 y 100 euros año, aproximadamente. A día de hoy ya existen compañías a nivel nacional, caso de Mapfre o Verti, que ofrecen un seguro para patinetes al mes que oscila entre los 3 y 6 euros al mes.

Hay que recordar que dentro del marco sancionador, la nueva normativa endurecerá las multas. Por ello, circular con patinete sin seguro o sin matrícula podrá conllevar sanciones de hasta 1.000 euros, mientras que otras infracciones, como incumplir los requisitos técnicos o carecer de certificado de circulación, podrían costar entre 200 y 500 euros.