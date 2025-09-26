La Macanita a Antonio Gallardo, un espectáculo "elegante y gitano"

"Elegante, gitano. Un espectáculo bien hecho". El 4 de octubre, a las 20 horas, el Teatro Villamarta de Jerez albergará la propuesta 'La Macanita canta a Antonio Gallardo' para conmemorar los 100 años del nacimiento de este creador que dejó una huella imborrable en la poesía, en el flamenco y en la copla. Una cita que ha sido presentada este viernes en el coliseo jerezano con la asistencia del director del Teatro, Carlos Granados; la cantaora Tomasa La Macanita y el director del espectáculo, Pepe del Morao.

De alguna manera, la prolífica obra de Antonio Gallardo ha tenido siempre presente a la cantaora Tomasa Guerrero 'La Macanita' a lo largo de su trayectoria artística, pero ahora le rinde este emotivo tributo al poeta y compositor jerezano cuando se cumple el centenario de su nacimiento. La obra de Antonio Gallardo forma parte de la memoria sentimental de Jerez: autor de los grandes éxitos de La Paquera, sus canciones han sido interpretadas también por Rafael Farina, Manolo Caracol, Rocío Jurado o Lola Flores, entre otros grandes artistas. Ahora, La Macanita recrea y actualiza ese reportorio inolvidable y pone su voz y su sentimiento para recordar el gran legado artístico de Antonio Gallardo Molina.

Cartel del espectáculo.

El elenco lo completan José Zarzana, piano; Pepe del Morao, guitarra: Bernardo Parrilla, violín; Perico Navarro, percusiones; Chicharito, Macano, Javi Peña y Diego Montoya, palmas y compás; La Macanita, María Peña, coros. Contará con los artistas invitados María José Santiago y Jesús Méndez; además de la colaboración especial del torero Juan José Padilla.

"Es un privilegio y me hace especial ilusión estar en la dirección de este espectáculo. Tomasa es una de las grandes voces que tenemos en Jerez y representa bastante bien el sello Jerez y el cante de Jerez. Y si a eso le añadimos que es un espectáculo dedicado a la figura de Antonio Gallardo, pues esta cita cobra, más si cabe, más relevancia", apuntó Pepe del Morao, que aseguró que el espectáculo se está "preparando con mucho mimo, dedicación, cariño y respeto, que contará con un elenco de grandes artistas".

Macanita reconoció que ya hacía mucho tiempo que tenía "ganas de hacer este espectáculo para el tío Antonio Gallardo. Y, aunque a veces tardo en cumplir las cosas, las cumplo. Creo que hemos seleccionado lo más representativo de Gallardo y va a resultar muy bonito. A la gente le va a llegar. Y todo sea por Antonio Gallardo". Macanita recordó cuando Antonio Gallardo la escuchó cantar en una Fiesta de la Bulería y le propuso días después hacerle un disco junto a Paco Cepero, 'Cariño De Ida Y Vuelta', en 1992. "Así es como me acuerdo de todos mis maestros, de todos los que he aprendido. He tenido la suerte de codearme con muy buenos artistas y de ahí viene la disciplina y el respeto. Mi madre me nació cantaora, pero luego hay que formarse y estudiar. Y con esas vivencias vivo y he vivido. Hay que acordarse de los que no están y de lo que han dejado un legado artístico muy grande, y no sólo para la gente de Jerez, sino parar todos los artistas del mundo mundial que quieren ser como ellos. Hay que aprender de lo bueno. Y esto es así".

La Macanita agradeció al Villamarta su apoyo, así como el respaldo de la familia Gallardo en todo momento. "Estamos muy contentos"