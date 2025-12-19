Macarena Gómez y el jerezano José Campoy se incorporan a ‘La noche es comedia’ en el Teatro Villamarta

Macarena Gómez y el jerezano José Campoy formarán parte del elenco artístico de La noche es comedia en la función prevista para el 6 de junio del próximo año en el Teatro Villamarta en sustitución de Jordi Sánchez y Miki Dkai que, “por compromisos profesionales de agenda no podrán participar finalmente en el evento”. Así lo ha comunicado la empresa artística a la dirección de coliseo jerezano, ajena a esta decisión.

Macarena Gómez, una de las actrices más carismáticas y versátiles del panorama audiovisual español, se une como presentadora del show junto a Nacho Guerreros. La actriz cordobesa es conocida por su papel de Lola en la exitosa serie La que se avecina, además tener una sólida trayectoria en cine y televisión con títulos como Musarañas, Las brujas de Zugarramurdi o Sexkiller. Combina la comedia y el drama con un sello interpretativo propio que la ha consolidado como una de las intérpretes más destacadas de su generación.

La otra incorporación al espectáculo es la del jerezano José Campoy, que emigró a la capital en 2008 para dedicarse a la comedia profesional. Conocido por su humor andaluz e inteligente, “aportará una dosis extra de irreverencia y risas”, asegura la empresa artística. El monologuista es imitador de más de 200 personajes. Ha trabajado para Netflix, así como en numerosos programas de televisión y radio. Ha realizado más de 1.500 actuaciones, entre las que se incluye su espectáculo No es país para tiesos, Campoyadas y Cuñaos junto a Santi Rodríguez. Ha sido, además, maestro de ceremonia en eventos de grandes empresas. Actualmente es colaborador de Radio Marca, cuyos vídeos con chistes y monólogos están siendo virales en redes sociales.

Por tanto, el elenco artístico que actuará en el Teatro Villamarta en junio del próximo año queda conformado por Nacho Guerreros, Macarena Gómez, Tomás García, José Campoy, Xavier Deltell y Eva y Qué. La empresa artística, en su comunicado, agradece “profundamente” la comprensión del público ante estos dos cambios en el elenco, al tiempo que asegura que disfrutarán de “una noche inolvidable llena de humor, sorpresas y talento”.

Oferta teatral

La noche es comedia forma parte de la amplia oferta teatral que ofrece el Villamarta en la Temporada 2025-26. Un ciclo teatral que arrancó en octubre con Vale la pena de Dani Rovira y que continuará en enero con Juan Dávila (El palacio del pecado), El barbero de Picasso que protagonizan Antonio Molero y Pepe Viyuela; y Pensionistas, una obra que mezcla el drama social con el humor más afilado para contar la historia de tres mujeres (Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito) que, tras enviudar a causa de la pandemia del Covid-19, deciden compartir techo y enfrentar la vida con ingenio y valentía.

Ya en febrero se pondrá en escena Los lunes al sol, una poderosa reflexión sobre cómo las circunstancias económicas pueden moldear la identidad y las relaciones humanas; y el drama satírico ibérico de La reina brava a cargo de la compañía Las Niñas de Cádiz. En marzo Elena Ballesteros protagoniza Casa de muñecas, mientras que en abril llegará Juan Amodeo (con Averno) y la emblemática obra de la dramaturgia contemporánea Seis personajes en busca de autor.