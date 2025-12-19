Elvis Crespo, María Terremoto, Beret, Valeria Castro y José Mercé, nuevas confirmaciones de Tío Pepe Festival en Jerez

Tío Pepe Festival 2026 sigue regalando noches para el recuerdo. Elvis Crespo (9 de julio), María Terremoto (12 de julio), Beret (1 de agosto), Valeria Castro (10 de agosto) y José Mercé (11 de agosto) se suman a la programación de Tío Pepe Festival 2026, que vuelve a sorprender con un nuevo anuncio, en el que traza un recorrido musical que dialoga con la memoria, la emoción y la diversidad estilística, incorporando a su potente cartel de verano voces imprescindibles del panorama internacional. El festival, que se desplegará durante los meses de julio y agosto en la imponente Bodega Las Copas de Jerez, propone un encuentro entre distintos lenguajes sonoros bajo una misma mirada: la experiencia artística compartida y el encuentro con el público en un contexto singular, sostenido por la identidad, el patrimonio y la historia.

El 9 de julio, el festival recibe a Elvis Crespo, uno de los grandes iconos de la música latina y referente indiscutible del merengue. Con más de 25 años de trayectoria, más de siete millones de discos vendidos y una carrera reconocida con premios Grammy, Latin Grammy o Billboard, el artista puertorriqueño combina en sus directos grandes éxitos incluidos en el imaginario colectivo -Suavemente, Píntame, Tatuaje o La ventanita- con una puesta en escena cargada de energía, ritmo y cercanía, en la que el baile y la celebración se convierten en lenguajes universales. La cita en las bodegas Tío Pepe con el conocido como El Ídolo de Ídolos del Merengue reivindica el poder de la música popular como espacio de comunión y alegría compartida. Con esta etapa, Elvis Crespo reafirma su papel fundamental en la historia de la música tropical.

El 1 de agosto será el turno de Beret, que llega al festival con Lo bello y lo roto, su tercer álbum de estudio y uno de los trabajos más íntimos y honestos de su carrera. Creado a caballo entre España y Argentina, este proyecto explora la belleza y la fuerza que nace de la vulnerabilidad y consolida a una voz que ha sabido conectar con varias generaciones. Con un lenguaje directo y profundamente humano, el artista sevillano construye un universo sonoro en el que conviven lo delicado y lo crudo, lo íntimo y lo colectivo. Con más de 6 millones de oyentes mensuales en Spotify y un catálogo que supera los 3.000 millones de reproducciones, Beret ha conseguido un lugar privilegiado en la industria musical, cosechando decenas de discos de Oro y Platino. Su concierto en Jerez de la Frontera será un recorrido por este nuevo trabajo - en el que colabora con Diegote, Mr. Rain, SFDK, Morodo y Domelipa- y por las canciones que han convertido su música en refugio emocional para millones de oyentes en España y Latinoamérica.

El 10 de agosto, Valeria Castro se encontrará con su público a través de El cuerpo después de todo, su segundo trabajo discográfico. Producido por Carles Campi Campón (Jorge Drexler, Natalia Lafourcade o Vetusta Morla) y grabado entre México y España, el álbum supone un ejercicio de maduración artística y personal, en el que la artista palmera se muestra más firme y consciente, afrontando sus miedos desde la valentía y la introspección. Este nuevo trabajo propone un delicado puzzle de emociones que conecta con lo esencial. Valeria, siempre fiel a su esencia, parece recordar aquella frase del escritor Antoine de Saint-Exupéry en El Principito: "Lo esencial es invisible a los ojos". Reconocida con nominaciones al Latin Grammy y al Goya, y galardonada con premios como el MIN al Mejor Álbum de Raíz, Valeria Castro se ha consolidado como una de las voces más auténticas y necesarias de la música en español actual.

Entendido como una propuesta de raíz, herencia y porvenir, el ciclo Solera y Compás se abre a dos nuevas miradas. El 12 de julio, María Terremoto representa con fuerza esta mirada hacia el futuro desde la tradición. Heredera de una estirpe legendaria del cante, su propuesta combina pureza, hondura y una ambición artística que la impulsa a explorar nuevos caminos expresivos. Manifiesto. Nueva era es un viaje emocional de expiación y regocijo. Su cante transmite la fuerza de sus antepasados y a la vez es capaz de quebrar la superficie en busca de nuevos caminos. En este breve ensayo de sus emociones, María Terremoto expone con letras tan bellas como sinceras la literatura de sus desvelos. Hay pureza, hay sencillez y hay hondura, porque como dice María, “lo puro no tiene por qué ser simple aunque lo parezca”. Hay un sonido de ecos antiguos, como si el asunto se hubiera grabado en uno de aquellos cuartos de una venta: “lo que está, está”, dice María. Y sobre todo hay ambición, anchura de miras y una energía contagiosa: “Camino y me siento firme / no voy a mirar atrás”.

El 11 de agosto, José Mercé se presenta en su casa, Jerez de la Frontera, y en las bodegas Tío Pepe con un directo que refleja un momento de plena madurez artística. Referente absoluto del cante contemporáneo, su trayectoria ha estado marcada por el respeto a la tradición y una constante apertura al diálogo con otros lenguajes, manteniendo siempre intacta la autenticidad de su voz. Con 18 álbumes publicados desde su debut en 1968, José Mercé ha mantenido la esencia pura del cante y la ha mezclado con versiones flamencas de Manu Chao, Luis Eduardo Aute, Víctor Jara, Louis Armstrong, Pablo Milanés, los Pop Tops y Joan Manuel Serrat, para situarse como un artista clave de la música española, rompiendo fronteras y llevando su música no sólo a la audiencia flamenca, sino alcanzando también a un público más joven, amante del pop. Su concierto se presenta como una celebración de una carrera que ha sabido evolucionar sin perder esencia, reafirmando al flamenco como patrimonio vivo, capaz de emocionar y dialogar con el presente.

Estos anuncios se unen a los ya hechos sobre los conciertos de Raphael (4 de julio), que regresa a Tío Pepe con Raphaelísimo, un espectáculo superlativo que condensa la esencia de una carrera única; la mítica banda británica de hard rock Deep Purple (10 de julio), la fuerza arrolladora de Pastora Soler (11 de julio), Sergio Dalma y su regreso al universo Via Dalma (18 de julio); el G-5 y su rumba contemporánea (19 de julio); el íntimo encuentro con Antoñito Molina (25 de julio), Israel Fernández con De oro y marfil (26 de julio); la celebración del pop-rock español de los 80 con La Guardia, Javier Ojeda, La Frontera y DJ El Pulpo (31 de julio) bajo el título Noches de Rock&Roll; Luz Casal (2 de agosto) con el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, Me voy a permitir; el 30 aniversario de M-Clan sobre los escenarios (4 de agosto), el homenaje internacional a Queen con God Save The Queen (6 de agosto) y la noche de lírica española del 9 de agosto con Ismael Jordi, Sabina Puértolas y el maestro Óliver Díaz. Fechas a las que se suman a dos espectáculos del ciclo Tío Pepe Comedy: el genuino Manu Sánchez con su personal Entregamos (17 de julio) y el humor fresco de El Monaguillo con Efectiviwonder (23 de julio).

Veranea en la Bodega se reafirma como mosaico cultural en el que la música, el humor y la gastronomía se convierten en vehículos de memoria, celebración y encuentro. Las entradas para todos los espectáculos anunciados pueden adquirirse ya en la página web www.veraneaenlabodega.com.