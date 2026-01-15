Madre Coraje busca voluntarios jóvenes y mayores con la campaña 'Me gusta'

Imagen de la nueva campaña de Madre Coraje 'Me gusta' dirigida a voluntarios mayores de 55 años

Madre Coraje lanza la campaña “Me gusta” para impulsar el voluntariado intergeneracional ya que, "con el inicio del nuevo año, se impulsan de los buenos propósitos", destaca la fundación en un comunicado.

Esta campaña, “Me gusta”, es una iniciativa ideada para fomentar el voluntariado entre personas jóvenes y mayores, poniendo en valor "el tiempo, la experiencia y las ganas de contribuir a una sociedad más justa y sostenible".

La acción se dirige especialmente a personas menores de 35 años y mayores de 55, y se difundirá en universidades, tanto oficiales como de mayores, así como en empresas, "con el objetivo de acercar el voluntariado a personas próximas a la jubilación interesadas en iniciar una nueva etapa activa y comprometida".

"Hacer voluntariado no está reñido con otros planes"

Bajo el lema “Me gusta”, la campaña conecta con aquello que forma parte de la vida cotidiana de las personas y les hace disfrutar.

“Hacer voluntariado no está reñido con hacer muchísimos otros planes como cocinar patatas con chocos para los nietos, salir a correr al anochecer, estudiar en la Universidad de Mayores, hacer natación y yoga, quedar con los amigos o viajar”, explica Isabel Palma, responsable de Voluntariado de Madre Coraje.

“Con este mensaje sencillo y directo recordamos que el voluntariado también puede encajar con los intereses, habilidades y disponibilidad de cada persona”, añade.

Voluntarios para las tiendas y el apoyo en la venta online

Actualmente, Madre Coraje busca voluntariado para sumarse a distintas áreas de la organización, especialmente en la gestión de sus tiendas solidarias, el apoyo a la venta online de artículos de segunda mano, la organización y preparación de materiales para ayuda humanitaria, así como tareas de clasificación y gestión respetuosa de materiales desde una perspectiva medioambiental.

Además, el voluntariado puede participar en labores administrativas, talleres educativos, acciones de sensibilización y otras actividades que se adaptan al perfil, gustos y disponibilidad de cada persona. El objetivo es que el voluntariado sea una experiencia enriquecedora, flexible y con sentido.

Desde Madre Coraje recuerdan que el voluntariado es una forma directa de transformar residuos en recursos, tiempo en oportunidades y compromiso en impacto social, tanto en España como en los proyectos que la entidad desarrolla en Mozambique y Perú.

Las personas interesadas en sumarse a la campaña “Me gusta” y formar parte del voluntariado de Madre Coraje pueden contactar a través del correo voluntariado@madrecoraje.org o del teléfono 900 11 44 44.