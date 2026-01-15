El sector hostelero de la provincia espera un 2026 "ilusionante" con eventos destacados como Jerez, Capital Gastronómica de España

El sector de la hostelería de la provincia de Cádiz ha mostrado su confianza en que este 2026 sea un año "ilusionante" ante la diversidad de eventos destacados que hay previstos, uno de ellos la celebración en Jerez de su declaración como Capital Española de la Gastronomía, así como con la ausencia de falta de agua por sequía como los que hubo en veranos anteriores, cuando llegaron a haber restricciones e incluso falta de duchas en las playas.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Cádiz (Horeca), Antonio de María Ceballos, ha comentado que se esperan en la provincia "cosas muy bonitas y muy buenas", apuntando a que en Cádiz "somos optimistas de por sí" y que "elementos añadidos" como esa capitalidad gastronómica "nos hacen ser más optimistas todavía".

Así, ha señalado que para este 2026 se confía en "seguir creciendo" en datos de ocupación en un "4% al año" como se ha estado haciendo progresivamente desde el fin de la pandemia de la Covid-19, aunque ha reconocido que desde el sector se vería bien el mantener lo conseguido en 2025. "Tampoco hay que ser ambiciosos", ha apuntado, a la par que ha incidido de nuevo en que "a la vista de cómo están las cosas, creo que seguro vamos a volver a crecer un poquito".

Antonio de María Ceballos ha argumentado que el que no vaya a haber problemas de agua este año, debido a las lluvias que han ido cayendo en los últimos meses y que han llenado los embalses gaditanos a niveles superiores a los que había en estas fechas en años anteriores, ofrece "seguridad" al sector, que no tendrá que lidiar con restricciones para sus clientes en hoteles, playas u otros establecimientos turísticos.

"Si el año pasado, con la mitad de lo que tenemos ahora, funcionamos perfectamente, este año está garantizado y por lo menos no va a haber esa nube negra en el horizonte", ha valorado el presidente de los hosteleros gaditanos.

Además, ha señalado que aunque este año Cádiz no acogerá la regata de la SailGP, este es "un evento más" que "no afecta en cantidad al año", que cuenta con otros tantos eventos en toda la provincia, donde también se espera que se realicen "nuevos eventos" que sirvan para compensar esa pérdida.

Respecto a las fechas en que se celebra este año la Semana Santa, entre finales de marzo y principios de abril, el presidente de Horeca ha convenido en que al estar "más adelantadas" que en otros años eso puede afectar al sector, aunque valorando que es un evento que atrae al turista si la climatología acompaña. "Si la Semana Santa se suele hacer temprano, suele ser un poquito menos beneficiosa para la hostelería, salvo que haga buen tiempo, entonces la gente se animará", ha explicado.

Es por eso que ha esperado que el tiempo sea bueno en fechas como esta o durante la celebración del Carnaval de Cádiz, que también ha adelantado su inicio en 15 días respecto a 2025, comenzando este año en torno a mediados de febrero, una vez finalice el concurso de agrupaciones en el Gran Teatro Falla.

En ese sentido, ha comentado que ambas son "festividades de salir a la calle, y la calle es la que manda", por lo que "si en la calle se puede estar, hay trabajo. Si no, automáticamente malo".

Balance positivo de la Navidad 2025

Antonio de María Ceballos ha ofrecido también un balance positivo de la Navidad de 2025 en términos turísticos a pesar de los días de lluvia que se han registrado en la provincia de Cádiz, con lugares como Jerez de la Frontera donde "prácticamente por las calles no se podía andar" y con una capital en condiciones similares gracias a su iluminación navideña, como ha destacado.

La lluvia ha intervenido "de manera negativa" en el sector, que ha visto perjudicado al negocio de las terrazas de los bares, que suele servir de complemento económico de estos establecimientos, además de a la afluencia de personas en la calle.

Eso, ha dicho, "ha permitido que fueran unas navidades excepcionales", aunque conviniendo en que han sido unas fechas con las que "podemos estar contentos", con fechas como el puente de diciembre donde Jerez ha rozado el lleno técnico en sus hoteles.

Así con todo, el presidente de Horeca ha reiterado los buenos deseos del sector para este 2026 que arranca y que espera un incremento de plazas hoteleras con la apertura de nuevos hoteles en la provincia, lo que permitirá ofrecer más capacidad de recepción de turistas, y con ello, un aumento en el volumen de ventas.