Madre Coraje lanza un reto: de tus 34 compras de ropa al año, que 10 sean solidarias

La entidad presenta la segunda mano a través de sus 37 tiendas solidarias como una opción de primera para vestir con impacto social y ambiental

Reto de Madre Coraje.
Reto de Madre Coraje.

Cada año, una persona en España destina de media 921 euros a la compra de ropa y calzado (Forbes, 2024), lo que equivale aproximadamente a 34 prendas anuales si consideramos un precio medio ponderado por artículo. Ante esta realidad, la Fundación Madre Coraje lanza una propuesta clara para todo el año: reducir el consumo de moda y, cuando se compre, apostar por alternativas responsables. El reto es sencillo y concreto: que al menos 10 de esas 34 prendas sean de segunda mano adquiridas en alguna de las 37 tiendas solidarias que la entidad tiene en Andalucía, Madrid y Navarra. 

Más allá de sustituir unas compras por otras, la Fundación pone el foco en un mensaje clave: reducir el consumo es el verdadero gesto transformador, y la segunda mano es una de las opciones más eficaces para lograrlo. Porque hoy la segunda mano no es la última alternativa: es una opción de primera para quienes quieren vestir con conciencia y coherencia. 

Bajo la campaña ‘Vístete de Coraje’, la Fundación invita a la ciudadanía a sumarse a un consumo consciente y con impacto social. Reutilizar prendas evita residuos, ahorra recursos naturales y genera fondos que se destinan a proyectos humanitarios, de cooperación y educación en España, Perú y Mozambique.

“No se trata de comprar todo de golpe, sino de incorporar de manera progresiva prendas de segunda mano a lo largo del año. E incluso mejor: preguntarnos si realmente necesitamos cada nueva prenda. Reducir y reutilizar pueden convivir en nuestro armario. Así, cada persona puede sumar moda con historia y solidaridad sin renunciar a su estilo”, explica José Jiménez Diufaín, presidente de Madre Coraje. Con esta acción, cada persona puede medir su contribución a un consumo más responsable mientras adquiere ropa, accesorios, juguetes, libros y artículos de decoración a precios asequibles y con un impacto social real. 

Impacto ambiental y social

Cada año, las tiendas de Madre Coraje ponen más de 170.000 kilos de ropa usada de nuevo en circulación. Reutilizar prendas evita que acaben en vertederos y contribuye a ahorrar recursos esenciales. Por ejemplo, producir una camiseta nueva requiere aproximadamente 2.000 litros de agua, el equivalente a lo que una persona bebería en tres años. 

¿Qué cambia en el mundo si cumples el reto?

Cumplir el #Reto10PrendasSolidarias no es solo una decisión simbólica. Si una persona sustituye 10 prendas nuevas por 10 de segunda mano puede contribuir, de forma aproximada, a:

•  Ahorrar hasta 20.000 litros de agua, el equivalente a más de 250 duchas.

•  Evitar la emisión de decenas de kilos de CO₂ asociados a la producción y transporte de ropa nueva.

•  Reducir residuos textiles, uno de los flujos de desecho que más crece en Europa.

•  Generar fondos que se transforman en educación, cooperación y acción humanitaria en España, Perú y Mozambique. 

Si 1.000 personas aceptaran el reto, el ahorro de agua podría superar los 20 millones de litros. Pequeñas decisiones individuales, multiplicadas, generan un impacto colectivo real y medible. “Cada prenda de segunda mano tiene una historia de sostenibilidad y solidaridad. Con este reto queremos que la ciudadanía vea cómo pequeñas decisiones a lo largo del año pueden transformar el consumo, reducir el impacto ambiental y contribuir a un mundo más justo”, concluye Jiménez. 

La Fundación anima a quienes participen en el reto a mostrar sus compras solidarias en redes sociales publicando fotos o vídeos de sus prendas adquiridas en las tiendas de la entidad en TikTok, Instagram o Facebook, mencionando a Madre Coraje y utilizando el hashtag #Reto10PrendasSolidarias para dar visibilidad al reto e inspirar a amistades y seguidores a sumarse a un consumo más responsable. 

Además de sus tiendas físicas, Madre Coraje cuenta con perfiles en plataformas como Vinted, Wallapop y Micolet, así como con su web de libros vividos: libros.madrecoraje.org.

