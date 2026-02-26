Qué hacer en Jerez este fin de semana: desde actos para celebrar el 28F hasta las actuaciones de flamenco en el Festival

Salón Andaluz de Caravaning

Jerez se prepara para recibir una avalancha de caravanas durante el puente del Día de Andalucía. Y es que ya está todo listo para la puesta en marcha de la segunda edición del Salón Andaluz del Caravaning, que tendrá lugar entre el jueves 26 de febrero y el domingo 1 de marzo en el recinto de Ifeca.

Ifeca abrirá sus puertas jueves, viernes y sábado, de 11:00 a 20:00 horas, y domingo de 11:00 a 18:00 horas. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla durante la celebración del evento o de forma online en taquillamotor.com al precio de 5€. También hay disponible un bono de 12€ para los cuatro días. Los niños menores de 12 años no abonan entrada. El evento cuenta con una zona infantil. Los animales pueden entrar al recinto con correa o en trasportín. El evento dispone de una zona para mascotas.

XXX Festival de Jerez

El segundo fin de semana del Festival de Jerez aglutina un importante número de espectáculos entre los que destaca las propuestas de Andrés Marín y Ana Morales, Sergio Bernal, Lela Soto, Mercedes Ruiz junto a Leonor Leal y Salomé Ramírez, y Ezequiel Benítez. Para consultar horarios y actuaciones previstas, pinche en este enlace.

Presentación de la novela "Diario de un muerto"

La Fundación Caballero Bonald acoge este jueves 26 de febrero la presentación del libro "Diario de un muerto" del autor Álex Padina publicado por la editorial Platero Coolbooks. El acto será presentado por Paqui Cortés y arrancará a las 19:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Sinopsis:

En Diario de un muerto, Alex Padina nos transporta al más allá a través de la voz de una persona que, tras su muerte inesperada, reflexiona sobre su vida, sus elecciones y sus relaciones. Desde el lugar donde se encuentra, observa a sus seres queridos y explora los recuerdos de su pasado, intentando superar sus miedos y comprender los momentos que definieron su vida, mientras busca un propósito que le permita trascender.

Huyendo de clichés religiosos o paranormales, Diario de un muerto ofrece una perspectiva universal sobre el duelo, la aceptación y el amor. Con un estilo que alterna entre la ficción y lo reflexivo, Padina invita al lector a explorar las preguntas más esenciales de la existencia humana: ¿qué dejamos tras nosotros y qué define realmente la vida?

Jornada Gastronómica de la Cocina de Cuaresma

La semana gastronómica de la Cocina de Cuaresma es una cita vinculada a uno de los eventos destacados de la ciudad: la Semana Santa de Jerez, Declarada de Interés Turístico Nacional.

Durante esta semana restaurantes, bares, cafeterías y pastelerías de la ciudad ofrecen los platos y postres típicos de la cuaresma jerezana, desde la receta más tradicional hasta propuestas innovadoras que lo combinan con frutas, chocolates, helados o vinos dulces de Jerez como el Pedro Ximénez.

La Semana Gastronómica del Tocino de Cielo, organizada por la Asociación Hostelería de Jerez, es un homenaje a la tradición, la creatividad y el sabor que hacen de Jerez un destino inigualable para los amantes de la gastronomía.

‘Flamenco Street Market’

La ‘Flamenco Street Market’ está diseñada como una feria comercial en pequeño formato, que se desarrollará este sábado 28 de febrero en horario de 12.00 horas a 20.00 horas en la calle Doña Blanca y contará con la participación de 15 stands pertenecientes a Acoje, Asunico y Flamenca Unlimited.

En estos expositores se mostrarán productos y servicios relacionados con la moda flamenca, resaltando la delegada que “la variada oferta se complementará con actividades gastronómicas, con productos de alimentación, puesto que queremos darle también especial protagonismo a la gastronomía de Jerez con motivo de ser Capital Gastronómica 2026”.

Ciclo de Cuaresma Spe Lucis de Jerez 2026

Viernes 27 de febrero

Pregón y cartel del grupo joven de la Hermandad del Nazareno: a partir de las siete de la tarde en Los Claustros de Santo Domingo. Contará con un concierto de la Agrupación Musical Salud de Cádiz quien previamente hará un pasacalles que partirá a las seis y media del Gallo Azul y acabará en Los Claustros.

Último día para visitar la exposición 'Reorganización' para conmemorar el centenario de la refundación de la Hermandad de las Angustias. En Los Claustros de Santo Domingo.

Sábado 28 de febrero

Pasacalles de la Agrupación Musical San Juan. Itinerario: Bulevar calle Sevilla, Alameda Cristina, Rotonda de los Casinos, Larga, Lancería, Plaza Arenal, Consistorio y Plaza Plateros. Comenzará a las siete de la tarde.

Domingo 1 de marzo

Concierto de la Banda Municipal de Música de Jerez en la Alameda del Banco. A partir de las 12,30 horas.

Concierto del quinteto de viento metal Guadalete, de la Asociación Filarmónica Campos Andaluces. En el patio del Palacio Villapanés a partir de las 19.30 horas

Jornada de puertas abiertas en el Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico de Jerez celebrará este sábado 28 de febrero el Día de Andalucía con una jornada de puertas abiertas con entrada libre a sus instalaciones desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Visita a la iglesia de El Calvario

El Museo Arqueológico, dentro de sus actividades de febrero y en el ciclo Conoce tu patrimonio, organiza este sábado día 28 una visita gratuita a la iglesia de El Calvario. El punto de encuentro para realizar la actividad será la propia puerta de entrada del templo con tres pases, a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas.

La entrada es libre hasta completar aforo.

Show-Cooking Gastronomía Gitana de Jerez

Evento de Cocina Gitana (show-cooking) donde se prepararán recetas tradicionales y compartirán conocimientos con los participantes

En este evento, organizado por el Clúster Turístico Destino Jerez, en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez, se relizará una producción gastronómica de la cocina gitana en Jerez este sábado 28 de febrero a partir de las 11:30 horas.

Bajo un formato de show-cooking los participantes podrán conocer los secretos de esta gastronomía en vivo.

Visita Teatralizada 'Entre Sharish y Xerez'

La compañía De ida y vuelta propone una visita teatralizada para adultos denominada 'Entre Sharish y Xerez' en lo que promete ser "una experiencia para vivir y sentir el patrimonio" del casco histórico de la ciudad. El aforo para está actividad será limitado por lo que es necesario hacer una reserva previa llamando al teléfono 956149560. El punto de encuentro será en el Museo Arqueológico a las 19:00 horas de la tarde.

Rastrillo de los Domingos

Rastrillo de los Domingos, que ha sido trasladado a la esplanada de los cacharritos por el montaje de la Feria del Caballo, se celebra este domingo 1 de marzo de 10:00 a 14:00 horas. El acceso es libre al público en general.

Finalización de la exposición 'Colores del mundo'

La exposición 'Colores del mundo' de la Fundación La Caixa echa el cierre este domingo 1 de marzo en la plaza del Arenal. La muestra gratuita y de libre acceso está formada por más de cuarenta paneles, donde el público descubre los colores que dan vida a los variados paisajes de nuestro planeta a través del objetivo de prestigiosos fotógrafos de ‘National Geographic’.

Las imágenes de gran formato son un homenaje a la diversidad de ambientes, parajes, tradiciones y culturas del mundo que se localizan en lugares que van desde Papúa Nueva Guinea a Chile, pasando por India o República Democrática del Congo.