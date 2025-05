Mala Rodríguez y Juan y Medio se unen a la cita de TEDxCádizUniversity en el Teatro Villamarta

La Universidad de Cádiz suma dos nuevos nombres a su próxima edición de TEDxCádizUniversity, que tendrá lugar el próximo 9 de mayo en el Teatro Villamarta de Jerez. La cantante y compositora Mala Rodríguez y el presentador Juan y Medio se unen al plantel de participantes del evento que, con el lema NO. Adentrándonos en lo prohibido (NO. Delving into the forbidden), celebra el décimo aniversario del evento consolidándose como el TEDx más grande de España.

Promovido desde la Universidad de Cádiz con la colaboración de numerosos patrocinadores, TEDxCádizUniversity 2025 abordará el concepto de lo prohibido desde perspectivas diversas e inclusivas, afrontando asuntos como la identidad, la sexualidad, la tradición, la menstruación o la caza de brujas. Todas estas temáticas serán exploradas a través de ponencias inspiradoras y con un toque provocador que no dejará indiferente al público que se acerque al teatro jerezano.

Entre los participantes destacados se encuentran, además de los citados Juan José Bautista (Juan y Medio) y María Rodríguez (Mala Rodríguez), la periodista y escritora Noemí Casquet, especializada en sexualidad; el reconocido chirigotero gaditano José Luis García Cossío (El Selu); la popular creadora de contenido Sandra Morales; el músico Raúl Rodríguez; o la actriz Manuela Saborido Muñoz (Manolita Chen). También intervendrán el jerezano David Gallardo, Tew Bunnag, Rosario Muñoz, Ashley G. Limpkin y la neurocientífica Olga Valverde.

Además de las conferencias, el programa incluirá actuaciones musicales en directo con Fran Lozano al piano, el grupo Doña Manteca —recreando la banda sonora de Tango Feroz— y la artista Maui, que ofrecerá un espectáculo que fusiona música, teatro y humor.

Las entradas para asistir a TEDxCádizUniversity podrán adquirirse a través de la plataforma Tickentradas, que ha habilitado la url www.tedxcadizuniversity.com. La comunidad universitaria tiene un descuento sobre el precio final del evento, en el que está prevista la asistencia de más de un millar de espectadores.

TEDxCádizUniversity abrirá sus puertas a las 15:00 horas para acreditaciones y exposiciones, mientras que las ponencias comenzarán a las 16:00 y se prolongarán hasta las 22:00 horas. El programa contempla un coffee break a media tarde y un cóctel final como cierre del evento.

Sobre TED y TEDxCádizUniversity

TED (Technology, Entertainment, Design) es una organización sin ánimo de lucro dedicada a difundir ideas transformadoras. Conocida por su evento anual y las TED Talks, reúne a pensadores y líderes de múltiples disciplinas, desde la ciencia y la tecnología hasta el arte, la política o la educación.

En el caso de TEDxCádizUniversity, la iniciativa surgió en 2015 como un espacio de diálogo entre la comunidad universitaria y la sociedad gaditana, promoviendo la reflexión crítica sobre los grandes desafíos contemporáneos. El equipo organizador está formado por seis personas y apoyado por 27 voluntarios de la Universidad de Cádiz.

Su misión es fomentar la reflexión sobre los grandes desafíos contemporáneos y el cuestionamiento de paradigmas, impulsando a las personas a transformar la realidad desde sus propias ideas. El evento se ha consolidado como el TEDx más grande de España, avalado por el éxito de anteriores ediciones como Desde la diversidad a la prosperidad (2015), Una cartografía de la belleza (2017), That’s amore (2018), Una cuestión de tiempo (2019), RARO (2022) y DÉJÀ VU (2023).

El evento cuenta con la colaboración de múltiples patrocinadores como el Ayuntamiento de Jerez; la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Cádiz de la Junta de Andalucía; la entidad Apoyo Positivo; el Consejo Social de la Universidad de Cádiz; la Fundación CEI.Mar; El Instituto Universitario de Investigación Marina (INMAR – UCA); la alianza SEA EU; la oficina técnica de la candidatura Jerez 2031. Capital Europea de la Cultura, del Ayuntamiento de Jerez; Coca-Cola; Cervezas Victoria; Bacarnal; Yorokobu; Inés Rosales; Talentum; La Cremeria; y el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry – Manzanilla- Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez.

Las entradas para asistir a TEDxCádizUniversity pueden adquirirse a través de la plataforma Tickentradas y de la taquilla física del Teatro Villamarta. Si estás interesado en asistir, ¡date prisa! Las tarifas de TEDxCádizUniversity son las siguientes: 36 € – Entrada general; 26 € – Profesorado y personal de la Universidad de Cádiz y 14 € – Estudiantes de la Universidad de Cádiz.