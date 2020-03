—¿Que ha cambiado en Jerez desde que llegó a la Alcaldía el PSOE en 2015?

—Le hemos tomado el pulso a la ciudad durante 4 años. Hemos puesto orden y seguimos poniéndolo en muchas cosas para intentar que Jerez sea una ciudad moderna y de vanguardia. Hemos restablecido la confianza, que creo que es muy importante, de las Administraciones en Jerez y en su Ayuntamiento. Además, hemos recuperado la confianza de empresarios y sindicatos. Un trabajo que hacemos mano a mano y en el que las decisiones son compartidas. Cuando hay criterios diferentes se toman decisiones sabiendo cómo piensa cada uno y por dónde tiene que ir el futuro de la ciudad. Por tanto, creo que con mucho más conocimiento de lo que necesita esta ciudad para ponerla en el camino de ese progreso porque tenemos retos importantes por delante.

—¿Cuáles son esos retos?

—Tenemos que poner el camino de Jerez y aprovechar todo el potencial que tiene esta ciudad, que es muchísimo. Los primeros que nos lo tenemos que creer somos los propios jerezanos. Tenemos ahí una labor importante que hacer para generar esa confianza de todos los jerezanos en los retos que tiene por delante esta ciudad. Son retos que tienen que ver lógicamente con una ciudad donde se genere mucha más riqueza, más empleo y más diversidad económica. Una ciudad que tiene estar también a la vanguardia de esa agenda 2030 y, además, un reto muy importante es la candidatura a la Capital de la Cultura Europea.

—Una de las grandes apuestas del anterior mandato fue la limpieza. Tras el cambio de concesionaria, ¿le dicen los jerezanos que se ha mejorado el servicio?

—Me lo dicen mucho y cuando vas a una visita el problema ya no es que no se ha limpiado. Pero a eso hay que unirle una labor de concienciación al ciudadano. Todavía hay quien no deposita la basura dentro o no recoge las heces de su perro. Todavía ahí hay mucho que hacer.

—Tras la batalla de la limpieza, parece que ha comenzado la ‘guerra del adoquín’. ¿Hay forma de llegar a un acuerdo?

—Se llegó a acuerdos en mesa y el teniente alcaldesa ha reunido al centro, por ejemplo, en este caso a la asociación del centro histórico. Lo de la plaza Esteve está clarísimo. Váyase a la plaza Esteve y cada vez que pase alguien allí en coche, en moto o en autobús le pregunta si esas son las condiciones que quiere. Hemos articulado, desde hace mucho tiempo y con mucho consenso, cómo va proyectado todo desde calle Corredera a Cerrón. Por otra parte, se ha hablado antes de conocer el proyecto de plaza Vargas, que lleva adoquinado y dos filas de un tipo de acerado para accesibilidad. Hablan por hablar, porque cuando el delegado los sentó en la mesa y le explicó el proyecto, entonces les quedó claro. Más que este gobierno no está apostando nadie por el centro histórico.

—Tras la inauguración de la nueva comisaría de La Asunción, los comerciantes esperan ahora la puesta en marcha de una sede policial en la calle Larga. ¿Cómo va el proceso?

—Se está preparando un convenio, porque no queríamos tampoco dejar tirada a la asociación que hay ahora mismo allí, que es Acoje. Cuando esté toda la documentación, saldrá Acoje y se irá a otro lugar y podremos acondicionar ese punto de Policía Nacional y Local.

—¿Alguna fecha prevista dada la preocupación de los comerciantes?

—En primer lugar, hay unidades en el centro patrullando, hay vigilancia en los edificios municipales y aquí siempre hay una base operativa de la Policía en el Ayuntamiento. Entre estar en El Arroyo y una base aquí en el Ayuntamiento o estar dando vueltas tampoco hay diferencia. Pero todo va a depender de ese acuerdo, en el momento que esté, podemos hacerlo.

— ¿Qué pasaba en Jerez que había tantos establecimientos sin licencia y ahora han aumentado las peticiones con las inspecciones?

—Ya he dicho que teníamos que poner mucho orden. El primer orden fue contarle al Ministerio de Hacienda las mentiras que le habían contado años atrás, de esas facturas en el cajón que no florecían y que no se presupuestaban y que, por tanto, parecía que todo estaba bien. Pues tenemos que poner también bases en torno a eso. Tenemos que tener un orden porque es una competencia desleal. Esto es igual que con las viviendas de Emuvijesa, que hubo una persona que me precedió en el cargo que le dijo a la agente que no pagara. Cuando no pagas, al final te vienen embargos y, además, esos pisos se deben y si no lo pagan ellos, lo pagamos el resto de jerezanos.

—Hablando del sector de la hostelería, ¿tiene algún plan el Ayuntamiento para el restaurante El Bosque después de lo ocurrido?

—Salió a licitación y se presentó una empresa que no cumplía los requisitos, porque no tenía avales. La ley dice, y yo no la veo bien, que para sacar un local a licitación tiene que estar vacío, sin dueño y sin absolutamente nada. Y si un proceso de licitación tiene problemas o no se adjudica, al final, pasa lo que pasa. El edificio se ha protegido porque hasta en cinco ocasiones se han puesto ladrillos y tenía doble vallado, pero eso no hace nada. Habrá que volver a sacarlo a licitación.

—La ciudad tenía previstos dos proyectos importantes. Uno es el Centro Tecnológico del Motor, que ha quedado paralizado, y otro que es el Museo del Flamenco que parece que va por el mismo camino. ¿Qué expectativas tiene el gobierno?

—La Junta ha destinado los 5 millones que había para este Centro Tecnológico del Motor a otra cosa. Pero una vez que sabemos que la Junta no va a participar en este proyecto, lo que sí sabemos es que Jerez quiere participar, lo quiere su Ayuntamiento y lo quiere el entorno y el sector del motor. Por eso, estamos preparando un desarrollo del proyecto para saber cuánto vale cada una de las cosas y apostar por subvenciones que pueden salir este mismo año. Creo que merece la pena apostar por ello. Respecto al Museo del Flamenco lo que he visto es que han ido paralizando distintas cosas. Para quitar un proyecto de en medio lo pueden hacer como han hecho con el Centro Tecnológico el Motor, es decir, quitar el dinero y no hay nada, o dejarlo morir. Yo espero que el Museo no lo dejen morir y vamos a pelear al máximo para que así sea.

—En Fitur el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, le dijo que tenía pendiente una visita a Jerez. ¿Tiene ya fecha para ese encuentro?

—El reloj va contando ‘tictac, tictac’…. Es increíble. Yo esta semana he tenido la oportunidad de verlo y le dije que tenemos muchas cosas que hablar y me dijo “sí, sí, tengo pendiente ir a verte a Jerez’. Le dije que cuando quiera tiene las puertas abiertas. Más colaboración no puede existir. Hay muchos temas que necesitan un diálogo para poder trabajarse y no hay nada mejor que estar sentado en una mesa para ver los pros y los contras. Un presidente de la Junta no puede ser un buen presidente si atiende a las ciudades según el criterio del color político. Ahí siempre pongo de ejemplo a la presidenta de la Diputación, Irene García, porque cuando nos sienta a los alcaldes de las ciudades grandes estamos todos representados, sean del color político que sea. Al final el feo no se lo hace al alcalde o al partido que está gobernando, se lo está haciendo a los ciudadanos. En este caso, el señor Bonilla se lo está haciendo ese feo a los jerezanos.

—¿Cuáles son las principales reivindicaciones de Jerez en el caso de la Junta?

—Hay que poner en marcha todo el tema de los fondos ITI y está pendiente de firmarse, por ejemplo, el convenio con La Constancia. Pero hay un tema que nos preocupa muchísimo y es todo lo relativo a los planes de empleo, porque o cambia el decreto para poder hacer planes de empleo o los ayuntamientos no van a poder asumirlos. Ya no es sólo la subida del salario mínimo, el problema está en la sentencia del Constitucional, que en diciembre dijo que los planes de empleo tenían que cobrar exactamente lo mismo que los empleados de los ayuntamientos. Por eso estamos pidiendo que el decreto vaya por una cantidad global y no una cantidad por persona que entre.

—¿La Capitalidad de la Cultura también será otro de los temas a tratar con el presidente andaluz?

—Sí, claro. Tenemos una oportunidad importantísima, es un reto. Los retos se tienen que convertir en oportunidades y esa oportunidad la tenemos que aprovechar para que Jerez recupere esa autoestima grande y su potencial y lo revirtamos en tema económico y de mejora de la ciudad. ¿Quién nos puede prohibir que no estemos ahí y quién puede estar en desacuerdo a eso?

—¿Esperaba tanta polémica?

—Cuando decidimos todo esto, hace más de un año, yo no tenía constancia ni de que Granada se presentara. Luego si me enteré, antes de las elecciones, pero bueno es que nadie pone coto a que alguien se pueda presentar y, de hecho, todavía pueden salir más ciudades. Lo que tenemos que hacer es un trabajo que, sin duda, nos va a servir muchísimo para Jerez y vamos a estar ahí intentando ganarla. Esto no es un trabajo egoísta porque no es para ahora, es para dentro de muchos años. Creemos que es una senda que tiene que coger la ciudad. Las ciudades tienen que tener visión de futuro, ilusión, proyectos y una ruta por la que caminar.

—¿Qué espera Jerez del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez?

—Nosotros no vamos a dejar de pedir. De hecho, no estamos dejando de pedir absolutamente nada porque esté un Gobierno u otro. Quien se crea que una alcaldesa no quiere que vengan proyectos a la ciudad porque gobierna uno u otro, creo que no sabe lo que es ser alcalde o alcaldesa. Nosotros ponemos las manos y pedimos en todos los sitios y peleamos porque todos nos den. Por tanto, en la línea en la que estamos trabajando con el Gobierno estamos pendiente, primero, de la aprobación del presupuesto. En segundo lugar, estamos peleando por esa deuda de Hacienda y Seguridad Social y vamos a trabajar para que, cuando se abra la Ley de Financiación Local, a Jerez se le compense por lo que es, una ciudad que tiene casi 1.200 kilómetros cuadrados y que tiene que llevar los servicios lejísimos del centro urbano. Esto en tema económico, porque hemos pedido también reuniones con varios Ministerios pero están pendientes de realizar cambios. Aun así, al menos, hay una contestación aunque tengamos que esperar tres meses. Lo que no puede ser es que le escriba una carta a la consejera de Empleo, con un tema gravísimo como es un plan de empleo, y no haya respuesta.

—A nivel local, ¿qué apoyo está teniendo el gobierno municipal por parte de la oposición?

—Creemos que es importante que se escuche y que se conformen ideas en común y con quien lo tenemos más es con Adelante Jerez y Ganemos, y en Urbanismo también con Ciudadanos. El apoyo del PP es nulo porque ya sabemos cómo está. Hay una estrategia de una persona ahí que, al final, lleva a una deriva a su grupo. Se ve, a veces, obsesión en temas como el del circuito. ¿Por qué se bloquea Cirjesa y no pasa nada en el resto de empresas? No sé qué intereses hay ahí para el bloqueo del PP y Cs a todo lo que tiene que ver con el circuito. Al final, eso trasciende porque ese bloqueo se sabe y se comentó en el Gran Premio de Valencia y en todos los círculos. Tenemos algo muy importante en Jerez que es nuestro circuito y se merece una apuesta de todos.

—¿Qué va a pasar con el Gran Premio de Jerez? Cheste ya ha firmado un acuerdo.

—Hablo prácticamente casi todos los meses con Carmelo Ezpeleta y lo mantengo al día de todo lo que pasa en el circuito. Esta semana cuando hablé con él le he trasladado lo mismo, que el Ayuntamiento de Jerez está dispuesto a seguir poniendo su parte en el canon, aunque seamos el único ayuntamiento que lo ponga. Estamos con la idea de que a Jerez le gustaría no perder ningún Gran Premio en esa apuesta pero, bueno, es verdad que ahora mismo hay tres carreras aseguradas de cinco y, si se cae alguno, pueden ser cuatro o cinco. Lo que me ha extrañado es que el primer día que nos enteramos de la noticia, hable con él y le habían llamado los consejeros de Aragón y de Valencia. Yo he tenido reuniones y conversaciones y la Junta no ha aparecido hasta esta semana, prácticamente. Aquí el primero que llega y cierra, acuerda las fechas. Yo lo que sí le he pedido, y me ha dicho que sí porque está la mitad comprometiéndose, es cerrar por lo menos ya tres fechas de las cinco para que no nos las quiten otros. Podemos decir que para elegir fecha hemos sido los segundos.

—¿Se está perdiendo demasiado tiempo?

—Yo, la mitad, hubiera firmado en octubre. Por eso, le digo a la Junta que, por favor, se siente ya y vamos a cerrar esto. Se lo dije al vicepresidente Juan Marín esta semana cuando lo vi en un acto: hay que sentarse y cerrar. Me dijo que sí, que habían llamado esta misma semana. Lo que tenemos es que defender nuestro Gran Premio.