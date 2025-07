Mamen Sánchez: "El Gobierno de Pedro Sánchez concede a Jerez unos ingresos extraordinarios históricos"

La diputada socialista Mamen Sánchez ha señalado que “el Ayuntamiento de Jerez va a recibir unos ingresos del Estado histórico, un total de 75.317.629 de euros, lo que supone 10.408.462 de euros más que hace el año pasado. Todo ello sin contar con la liquidación del año 2023 que sumarían casi 10 millones de euros más, que pasaría a rozar los 85.000.000 de euros”.

Mamen Sánchez pone en evidencia cómo “el Gobierno de España se compromete con la suficiencia financiera de Jerez, para que desde el Ayuntamiento se pueda atender adecuadamente los servicios públicos”. La socialista recuerda que “estas entregas a cuenta han ido subiendo año a año desde que gobierna Pedro Sánchez, por lo que la Sra. García Pelayo, es la alcaldesa de Jerez que cuenta con más ingresos del Estado que nunca. Con estos recursos tiene la facilidad de invertir en autobuses, en limpieza, en servicios sociales, en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, etc.”.

La diputada socialista ha destacado que “García-Pelayo debe agradecer al Gobierno de Pedro Sánchez este incremento de dinero, y debe sancionar lo que hacía en su época el PP con el Gobierno de Rajoy y el ministro Montoro, donde se recortó la financiación a los ayuntamientos, asfixiando a los mismos.” “Es la época, recuerda Sánchez, en la que García-Pelayo optó por hacer un ERE, vender empresas públicas como el agua, o comprar autobuses de tercera mano o hacer subidas de impuestos a los jerezanos”.

“Repito, insiste Sánchez, nunca ha tenido el Ayuntamiento de Jerez tantos ingresos del Estado para poder mejorar la vida de los jerezanos. No hay excusas para no hacer inversiones, no hay motivos para criticar a un Gobierno de España que está salvando la legislatura a los ayuntamientos y a las diputaciones con ingresos históricos”.

La diputada socialista manifiesta que “la buena marcha de la economía en nuestro país, también hace posible que el Gobierno de España pueda incrementar la financiación al resto de administraciones, ya que el Gobierno recibe más ingresos derivados de las medidas de protección de rentas y el impulso de la inversión, que han estimulado el crecimiento económico, la generación de empleo, beneficios empresariales y mayor riqueza”.

Mamen Sánchez ha querido recordar que “estos mayores ingresos se incluyeron ya en un Real Decreto a primeros de año, pero el PP y Vox votaron en contra de esta medida y también de la senda de estabilidad presupuestaria, a partir de la cual se fija el techo del gasto y los objetivos de déficit y deuda. Todo ello contribuyó a paralizar estas transferencias en estos meses. Hoy por fin el PP va a votar a favor”.