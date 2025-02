Mamen Sánchez: "La Junta de Andalucía no tenía ninguna competencia para declarar ninguna ZGAT de Jerez"

La secretaria general del PSOE de Jerez, Mamen Sánchez, ha celebrado la sentencia del TSJA sobre la ZGAT de Jerez, que ha paralizado que las grandes superficies puedan seguir abriendo los domingos.

La también diputada socialista añade que “la sentencia del TSJA avala el buen trabajo que hizo el Ayuntamiento de Jerez cuando en noviembre del 22 alegamos ante la Junta de Andalucía, que se había extralimitado en su competencia y no tenía que haber declarado de oficio y sin fundamento la zona ZGAT en Jerez".

La sentencia, añade Sánchez, “deja claro que la Junta de Andalucía no tenía ninguna competencia para declarar ninguna ZGAT de Jerez, más bien la Administración de Moreno Bonilla parece que buscó un subterfugio para permitir que las grandes superficies pudieran abrir los domingos a partir del año 2023”. Además, la diputada socialista apunta que “la Junta de Andalucía tampoco hizo caso ni al Ayuntamiento de Jerez, ni a las asociaciones de comercio de Jerez, ni a los sindicatos, ni los informes de los técnicos municipales, cuando le solicitamos que sólo declarara una ZGAT en el centro histórico. Pero no tuvo en cuenta dichas alegaciones diciendo que no estaban fundamentadas”.

"Qué curioso que el TSJA diga que las alegaciones del Ayuntamiento estaban bien fundamentadas y justificada, y las que no lo justifico por qué ampliaba la ZGAT a todo el término municipal fue la Junta de Andalucía”, subraya la ex alcaldesa. Así precisa Mamen Sánchez que “con la sentencia del TSJA en la mano, podemos decir que el Ayuntamiento que yo presidía junto con las asociaciones comerciales y sindicatos, y los técnicos municipales hicimos muy bien el trabajo. Argumentamos y justificamos por qué decíamos no al ZGAT en todo el termino municipal y justificamos el por qué debía hacerse, en todo caso, sólo en la zona centro de la ciudad. Pero la Junta no lo consideró y lo denegó, declarando la ZGAT y por tanto autorizando que las grandes superficies abrieran los domingos y los em-pleados tuvieran que ir esos días al trabajo”, declara la socialista.

La diputada añade que “es de verdad muy gratificante que el TSJA diga que hicimos bien el trabajo, pero muy triste la ambición y la extralimitación de la Junta de Andalucía por ponerse de parte de las grandes superficies, sin tener en cuenta la opinión del Ayuntamiento de Jerez, de las asociaciones de comercio y de los sindicatos. Es decir la Junta de Andalucía tomó una decisión que no era de su incumbencia”.

Mamen Sánchez añade que “no voy a olvidar nunca que Pelayo se haya pasado tres años echándome la culpa e incluso inventándose plazos que no eran ciertos. Hoy espero que al menos reconozca que fue la Junta de Moreno Bonilla el que no hizo las cosas bien, ni en Jerez, ni en Granada, ni en Cádiz, etc. Parece que la Junta utilizó la mentira en año electoral para desgastar a los ayuntamientos gobernados por los socialistas y progresistas y enfadar a los trabajadores por trabajar los domingos”.

“Es triste pero el PP actúa así, la mentira por tapar sus fallos y echar las culpa a los demás”, lamenta la socialista. La diputada agradece “el gran trabajo de los funcionarios municipales argumentando y fundamentando todo lo que había propuesto en las distintas mesas de trabajo para presentar una denuncia que se ve avalada por el TSJA”.