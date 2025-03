Mamen Sánchez sobre el ZGAT: "Pedimos a Moreno Bonilla que diga a las grandes superficies que no recurran y asuman lo que le ha dicho el TSJA"

La diputada socialista Mamen Sánchez ha declarado que en la comparecencia de la Consejera en el Parlamento, quedó claro que la Junta de Moreno Bonilla defiende a las grandes superficies. “Fue ese Gobierno del PP quién modificó la norma para que Jerez y otras ciudades pudieran tener ZGAT, fue ese Gobierno del PP quién ni escuchó a los sindicatos ni a los distintos ayuntamientos de Andalucía y es el Gobierno que no ha sido capaz de pedir a las grandes superficies que no recurran la sentencia”.

Para Mamen Sánchez “es el TSJA quien desmiente a la Consejera de Empleo sobre lo que solicitó el Ayuntamiento y los agentes sociales, que en su sentencia dice que la Junta nunca debió declarar la zona ZGAT en todo el término municipal, y que el Ayuntamiento junto con asociaciones de co-merciantes y sindicatos justificaron muy bien con argumentos y datos, lo que la Junta de Andalucía no tuvo que declarar nunca. Así que quien dice que la Consejera miente, es el propio Tribunal”.

La diputada socialista añade que “la Junta de Andalucía se propuso en 2020 dar más libertad de apertura y horarios a las grandes superficies, y para eso hizo un decreto ley que así lo establecía, y da igual lo que los distintos Ayuntamientos y sindicatos le solicitaran, que siempre concluía igual: ZGAT en todo los términos municipales de Granada, Córdoba, Je-rez, Cadiz, etc”. Sánchez dice que “la Consejera de Empleo de la Junta en su comparecencia dio casi por hecho que las grandes superficies van a recurrir y que la sen-tencia no es firme, por lo que no la va a llevar cabo hasta que no se posicione el Tribunal Superior de Justicia. Desde el PSOE lo que le pedimos a Moreno Bonilla es que le diga a las grandes superficies que no recurran y asuman lo que le ha dicho el TSJA”.

Mamen Sánchez ha señalado que “el PSOE, no se va a rendir ante el recurso de las grandes superficies, y más cuando la Junta de Andalucía se ha extralimitado en tomar unas decisiones en los distintos municipios andaluces sin una justificación”.