Manuel Alejandro participará en las Fiestas de la Vendimia con una conferencia sobre los vinos de Jerez

El compositor jerezano Manuel Alejandro será el protagonista de la Cátedra del Vino de la próxima Fiesta de la Vendimia de Jerez, donde ofrecerá la conferencia "Canto al Jerez en Vendimia", organizada por el Consejo Regulador de los Vinos de Jerez.

Según ha anunciado el Consejo Regulador, el acto tendrá lugar el próximo 3 de septiembre en la sede del Consejo Regulador y supondrá un homenaje a la trayectoria del creador de algunas de las canciones más emblemáticas de la música en español, que compartirá su particular visión sobre los vinos de su tierra en un recorrido íntimo cargado de recuerdos y emociones.

Nombrado Hijo Predilecto de Jerez en 2020, Manuel Alejandro (Jerez, 1933) es autor de títulos interpretados por artistas como Raphael, Rocío Jurado, Julio Iglesias o Luis Miguel. Entre sus composiciones más conocidas figuran "Yo soy aquél", "Como yo te amo", "Procuro olvidarte" o "Lo mejor de tu vida".

La Cátedra del Vino, que cada año se enmarca en la Fiesta de la Vendimia, nació como un espacio de encuentro entre el vino, la cultura y la palabra, y ha contado en anteriores ediciones con personalidades de la ciencia, las artes y la gastronomía.

Hijo del también compositor Germán Álvarez Beigbeder, Manuel Alejandro inició su carrera en los años sesenta con Raphael, para quien escribió canciones como "Yo soy aquél" -con la que representó a España en Eurovisión en 1966-, "Digan lo que digan" o "Como yo te amo" y desde entonces se consolidó como referente absoluto de la canción melódica en el mundo hispano.