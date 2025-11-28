Manuel Bernal Romero presentará en Jerez 'Ellos y ellas. La joven poesía del 27'

La Fundación Caballero Bonald de Jerez albergará este lunes, 1 de diciembre, a las 19,30 horas, la presentación del libro 'Ellos y ellas. La joven poesía del 27' de Manuel Bernal Romero, publicado por Verbum. El autor estará acompañado por Míriam García Vidal. Se servirá una copa de jerez por cortesía de Tabanco El Pasaje

La generación de 27 es sin duda el concepto literario más trascendente en el siglo XX en español. Sus integrantes, muchos de ellos poetas, elevaron la literatura a un nivel de popularidad impensable hasta entonces. Sus deseos de ser alguien y el momento político y social en el que se movieron fueron determinantes para que fuera así. Primero lo intentaron proponiendo un homenaje a Góngora en Madrid, después insistieron presentándose en Sevilla como abanderados de la joven literatura; de esas veladas salió seguramente la foto más repetida de nuestra historia literaria; más tarde el mundo académico y la crítica la delimitaron como un pequeño grupo de poetas que se convirtió en recurrente materia de estudio e investigación.

Tuvieron que pasar muchos años para que fuésemos conscientes de que ese grupo de amigos no incluía a todos los que habían contribuido a definir la historia literaria de España. Y entonces afloraron de los cajones los rostros en blanco y negro de hombres que habían compartido los mismos caminos. Pero algo seguía sin cuadrar: los poemarios que se hallaban en las librerías de viejo y en los mercadillos, junto con las revistas que se desempolvaban en las hemerotecas nacionales, contaban que esa nómina básicamente de varones seguía sin hacer honor a la verdad. Esos hombres no habían estado solos y a veces hasta no habían sido los protagonistas. Aquella lucha titánica por la cultura, la poesía y la literatura había sido cosa de mujeres y hombres, en las mismas páginas que ellos escribían brillaban con luz propia los nombres de mujeres que habían compartido los versos y los sueños. Presentarlos juntos, como fue su realidad, es una deuda que en lo posible quiere zanjar esta antología.