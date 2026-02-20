‘Derecho de autor’ de Manuel del Valle, todo por el arte

Manuel del Valle explica algunas de sus obras durante la inauguración de la muestra en 'ArteaDiario'.

En el centro de la sala, Manuel del Valle captó con su voz la atención de todos. Recordó que cuando era un niño no era capaz de comunicarse bien con palabras, pero ahora hace magia con la literatura, la pintura y su lado más canalla. Manuel del Valle se comunica a lo grande.

El espacio cultural de Diario de Jerez ‘ArteaDiario’ albergó ayer la inauguración de la exposición ‘Derecho de autor’ del pintor jerezano, una muestra que comenzó como un juego literario con Sara Martín y se ha transformado en una particular biblioteca.

“Son libros reales, no hay ningún encargo, es puro amor al arte. Todo comenzó como un juego”, subrayó Del Valle, quien quiso agradecer el apoyo de sus hermanas Carmen y Eva, y de Sara Martín.

El pintor explicó el origen de algunos de sus cuadros, como la obra dedicada a Rafael del Águila: “Mi hermana Carmen empezó a dar clases de guitarra cuando era una niña con Rafael, y yo a veces la acompañaba porque me gustaba ese espíritu que tenía Rafael. Nosotros llegábamos por la tarde y este hombre por la tarde se levantaba de la cama, cogía su palangana y se daba en la cara con agua, porque había estado de juerga flamenca, él era un maestro de la guitarra. Y fue mi hermana, profesora de literatura, la que me resolvió con qué libro podía encajar el cuadro”.

La obra dedicada al guitarrista Rafael del Águila. / Miguel Ángel González

Manuel y Sara se inventaron su propia editorial imaginaria, ‘Manusara elefantes crudos’. “Nos apropiamos de la estética inconfundible de los libros de Anagrama —con sus portadas amarillas, naranjas, celestes— y jugábamos a crear imágenes para esa colección fantasma. Por ejemplo, pinté a un mono haciendo de psicoanalista y luego nos dimos cuenta de que era la portada perfecta para ‘El mono desnudo’ de Desmond Morris. O el cuadro de unos chicos en el gimnasio, absortos en sus móviles, que conectó de inmediato con ‘La sociedad del cansancio’ de Byung-Chul Han”, detallaba el autor en una entrevista días atrás.

Bernardo Palomo, crítico de arte y comisario de la sala, defendió la gran presencia de autores jerezanos en ‘ArteaDiario’ y el peso de Manuel de Valle en la pintura. “Él es entrañable, buena gente, canalla, y yo quería que estuviera aquí porque su pintura es como es él”, destacó Palomo. El crítico subraya que “la realidad existencial no es nada más que una experiencia literaria de lo que realmente existe. Literatura y vida funden sus fronteras para que se ejerza un ejercicio de infinitas posibilidades”.

La inauguración contó con la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, y del delegado provincial de Educación, José Ángel Aparicio. Además, el autor estuvo arropado en este primer día por familiares, amigos y muchos creadores, que pudieron brindar por esta nueva temporada de la sala gracias a Jesús Rubiales.

El espacio cultural de Diario de Jerez ‘ArteaDiario’ acogerá a exposición ‘Derecho de autor’, de Manuel del Valle hasta el 27 de marzo, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas.