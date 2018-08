La expectación que han generado los nueve autobuses puestos en funcionamiento en la mañana de ayer se hacía notable no solo entre los medios de comunicación de la ciudad que se encontraban esperando en el parque del Retiro para tomar las primeras fotos y vídeos, sino entre los propios usuarios que veían "la clara mejoría que supone la incorporación de estos vehículos completamente nuevos".

Todos los usuarios que estuvieron haciendo uso de la línea 8 coincidían en la misma opinión: "El cambio es positivo, sin ninguna duda", sobre todo si la comparación se realiza con la famosa compra de autobuses procedentes de Madrid, que "son una completa vergüenza", asegura uno de los pasajeros que se encontraban la pasada mañana en uno de estos vehículos.

Si bien estos nuevos autobuses han solucionado gran parte de los problemas que muchos ciudadanos venían reclamando y denunciando durante los últimos años, para otros no ha sido así. Uno de los usuarios no se encuentra en esta misma línea de pensamiento. "Me gusta que la ciudad tenga nuevos autobuses, pero considero que Jerez tiene otras prioridades que solucionar antes que esto", dice.

Otro de los aspectos que los usuarios, tanto habituales como ocasionales, agradecen es la nueva condición de gas natural comprimido de estos autobuses, que vienen para aportar un menor consumo de combustible diario y un bajo índice de contaminación al medio ambiente.

Aunque si estos pasajeros estaban agradecidos, más agradecido aún estaba el conductor que se encontraba al volante de esta línea 8, quien destacaba "el poco ruido que hacen. Es una maravilla, ni comparación con los anteriores".

Es el propio conductor resaltaba que aún es necesario seguir mejorando otros elementos del transporte público. Principalmente, dice, "la coordinación con la policía local, que no es muy buena. También los horarios y los trayectos son otro de los aspectos mejorables".

Todas las personas que se encontraban en dicha línea coinciden con el conductor en que esta renovación puntual no puede quedarse así, aunque estos indican otras prioridades. "Hay que continuar con la incorporación total de la flota. Estos nueve autobuses están bien para comenzar, pero Jerez merece más".

El chófer, además, señalaba la importancia que tiene que estos nuevos vehículos de transporte público traigan incorporada la rampa para personas con movilidad reducida. Algo que parece lógico, pero que anteriormente con los demás vehículos "teníamos que bajarnos los propios conductores para ayudar a subir a las personas que venían en silla de ruedas", lamenta este trabajador.

Además de todo lo mencionado, la expectación de estos nuevos autobuses también venía motivada por el cambio estético, que los jerezanos pudieron decidir mediante el voto a través de la página web del Ayuntamiento. Y es que, en los últimos años, la flota era azul y blanca, colores propios de la ciudad. Ahora, con el rojo y el gris como colores principales, las opiniones son variadas: "A mí no me gustan los colores, sinceramente", dice uno de los usuarios. "Son bonitos, todo es cuestión de completar la flota con todos los autobuses nuevos del mismo color y que poco a poco vayan creando su identidad como vehículos urbanos que son", señala otro de ellos.

En definitiva, opiniones para todos los gustos, pero con la coincidencia de todos ellos de que la incorporación de estos nueve autobuses es positivo para la ciudad, sobre todo para resolver una de las grandes demandas de los últimos años.