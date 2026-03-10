En marcha la llegada de 25 autobuses urbanos nuevos que completarán la renovación de la flota en Jerez

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha mantenido una reunión con el comité de empresa de autobuses urbanos para abordar, entre otros asuntos, la situación actual del servicio con la incorporación de los nuevos vehículos a finales de 2025.

"Hemos abordado con el comité de empresa cómo se encuentra la situación del servicio en este inicio de año después de la llegada de los 25 autobuses nuevos híbridos que se han incorporado a la flota y que han sustituido a esos autobuses antiguos que estaban generando problemas en nuestra ciudad de seguridad como eran los autobuses turcos", ha explicado el teniente de alcaldesa.

Espinar ha señalado que "el balance que hacen los trabajadores es que están notando que cuentan con unos autobuses en condiciones, más seguros y fiables y estamos viendo además cómo los usuarios están más felices al poder contar con nuevos autobuses en la ciudad".

El teniente de alcaldesa también ha informado al comité de empresa de "las mejoras en las que estamos trabajando y sobre las que muy pronto tendremos buenas noticias puesto que seguimos avanzando en la renovación completa de la flota, pero también en los sistemas de geolocalización, sistemas de billetaje, en definitiva los sistemas informáticos que tienen los nuevos autobuses"

"El Gobierno municipal trabaja en la mejora continua de este servicio que es fundamental y que necesitaba de mucha inversión y mucho apoyo. El camino ya está en marcha con la incorporación de esos nuevos autobuses que han llegado a la ciudad, pero no se va a quedar ahí y buena muestra de ellos son esos pasos que seguimos dando para que Jerez cuente por fin con el servicio de transporte que merecen todos los jerezanos y los trabajadores del servicio", ha añadido Jaime Espinar.

Esta reunión se enmarca en la ronda de contactos que mantiene periódicamente el teniente de alcaldesa con el comité de empresa para evaluar la situación del servicio e informarles de los pasos que se van dando para seguir mejorando el transporte urbano de la ciudad. Hay que recordar igualmente que ya está en marcha el procedimiento para incorporar 25 autobuses nuevos más con lo que se completará la renovación completa de la flota de vehículos en la ciudad.